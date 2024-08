Pariz 2024: ŠPORTNO PLEZANJE

Tako bodo specialisti za hitrostno plezanje tekmovali v svoji disciplini, medtem ko Janjo Garnbret in druščino čaka kombinacija balvanov in težavnost.

Garnbretova je prva favoritinja za zlato kolajno. Čeprav v zadnjih letih ni več veliko nastopala na tekmah svetovnega pokala, je ob intenzivnih treningih in navkljub zlomu palca na začetku leta 2023 le redko izgubljala, ko se je pojavila pod plezalnimi stenami.

"Kot sem že velikokrat povedala, mi je vsaka zmaga pomembna. Z obema nogama sem na tleh, nič ne jemljem kot samoumevno. Vedno moram biti osredotočena in odločena, da zmagam. Občutek je vsakič znova neverjeten," je za prireditelje po zmagi v Innsbrucku dejala Korošica.

Letos je nastopila na štirih tekmah (Kitajska, Avstrija) in vselej ugnala konkurenco tako na balvanih kot v težavnosti. Glede na to, da bo v Parizu na sporedu kombinacija teh dveh disciplin, tekmovalni sistem dopušča še manj presenečenj.

Glede na prevlado 25-letnice iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je pritisk nanjo še toliko večji na velikih tekmovanjih. A za zdaj ob pogledu na neverjetno statistiko temu uspešno kljubuje. Ob zlatu iz Tokia je Garnbretova osemkratna svetovna in štirikratna evropska prvakinja. Ima še po dve srebrni kolajni s SP in EP. V svetovnem pokalu je zbrala 45 zmag, od tega 28 v težavnosti in 17 na balvanih.