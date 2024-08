Pariz 2024: TEKVONDO

V tekvondoju so napovedi nehvaležne, veliko pa bo v Parizu odvisno od žreba, kjer bo nasprotnik morda lažji le v uvodnem krogu, saj je tudi v tej borilni veščini nekaj kontinentalnih kvot, kjer priložnost dobijo športniki iz manj razvitih držav.

Med dobitniki odličij z zadnjih iger bo kolajno v kategoriji nad 80 kg branil le bronasti Kubanec Rafael Alba Castillo. Prvak je bil Rus Vladislav Larin, a Rusov v Parizu ne bo, brez olimpijske kvote je ostal srebrni Makedonec Dejan Georgijevski, pa tudi Južna Koreja si ni zagotovila mesta med najboljšimi.

Tudi kategorije so drugačne od običajnih, saj se te na olimpijskem turnirju združujejo in odprta moška kategorija, ki se običajno začne pri 87 kg, se na olimpijskih igrah začne s tekmovalci nad 80 kg. In prav dobitniki odličij na zadnjem SP v kategoriji nad 87 kg Cheick Sallah Cisse iz Slonokoščene obale, srebrni Mehičan Carlos Sansores ter bronasti Turek Emre Kutalmis Atesli so med tistimi, ki bodo merili najvišje. Nevarna bosta tudi Hrvat Ivan Šapina in Iranec Arian Salimi, srebrni in bronast z zadnjega SP v kategoriji do 87 kg.

Da lahko v zgodovinski dvorani Le Grand Palais na Elizejski poljanah poseže zelo visoko, je Patrik Divkovič dokazoval predvsem v letu 2023 s stalnim osvajanjem stopničk v svetovnem pokalu, gre za serije tekmovanj G1 in G2. 25-letni Vrhničan je bil lani tudi srebrn na evropskih igrah v Varšavi.

Nastop v Parizu si je zagotovil marca v Sofiji, kjer je na odločilni tekmi ugnal Belorusa Artjoma Plonisa, bronastega na lanskem SP v kategoriji do 87 kg. Kako izenačeni so tekmovalci, pa potrjuje dejstvo, da je na istem turnirju Plonis izločil olimpijskega podprvaka Makedonca Georgijevskega.

Vse kaže, da bo šlo zares že v uvodu. Saj naj bi bil prvi nasprotnik tekmovalca iz logaškega kluba Norvežan. Richard Andre Ordemann, ki je Slovenca ugnal v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu 2021, a imata po treh letih oba več izkušenj. "Zame je to priložnost, da mu vrnem, sicer pa lahkih nasprotnikov na igrah ni," pravi Divkovič.

V primeru zmage bo naslednji nasprotnik bržkone Hrvat Ivan Šapina. "Ta sodi med tiste, ki mi ne ustrezajo. Seveda sam ga tudi že premagoval, a mi a je z njim vedno težko. Je pa res, da me potem lahko potegne v repasaž ali pa jaz njega," je o možnih nasprotnikih za STA še povedal novinec na igrah.

Zadnje obsežnejše priprave za olimpijske igre je Divkovič opravil na Palmi de Mallorci skupaj s svetovnim prvakom Cheickom Salahom Cissejem iz Slonokoščene obale, tudi olimpijskim prvakom iz Ria de Janeira 2016. Doma se mu je pri delu pridružil Mariborčan Trajkovič, ki ima bogate olimpijske izkušnje.

Slabo pa je šlo na zaključnih pripravah v Ljubljani, kjer si je Divkovič 11. julija spet poškodoval mezinec na roki in moral na urgenco. "Obnovil sem staro poškodbo, rentgen pa je pokazal, da imam odkrušen košček kosti. Zdaj časa za rehabilitacijo ni in treba bo stisniti zobe," je sporočil.