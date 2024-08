Golfistka Pia Babnik s 4. mesta padla na 13.

V nadaljevanju je Slovenka, ki nastopa na svojih drugih olimpijskih igrah, našla večjo mirnost in do polovice igrišča z dvema birdiejema izničila začetni zaostanek. Na 11. luknji se je nato z novim birdiejem prvič spustila pod par igrišča.

Dvajsetletna Ljubljančanka Pia Babnik se je po odlični predstavi v četrtek na igrišče danes odpravila v predzadnji skupini skupaj s Kolumbijko Mariajo Uribe in Filipinko Bianco Pagdanganan , njene težave pa so se v vetrovnih razmerah začele takoj. Že na prvi luknji je dosegla bogey, enako na tretji.

"Še kar nekaj časa sem bila nato jezna. A to sem obrnila v motivacijo. Želela sem si tri birdieje, da pridem nazaj na ničlo. Ni se izšlo, dvakrat sme bila blizu, na koncu pa je šla žogica notri in lepo sem zaključila dan," je še dodala tekmovalka, ki je za igrišče porabila skupaj 74 udarcev, že v prvi polovici tekme pa ji je manjkal kanček športne sreče, ko se je žogica dotaknila roba luknje, a je bil potreben dodaten udarec.

Slovenija ima na turnirju v golfu še drugo predstavnico. Ana Belac je danes odigrala štiri udarce nad parom in ima skupni izid +9 ter si deli 46. mesto. Rahlo obolela je dan zaključila s 76 udarci, največ težav pa je imela na 8. in 9. luknji, kjer ji je končala z dvojnim bogeyjem.

Po odigranih 54 luknjah je Ljubljančanka na skupnem 13. mestu, vodstvo si pred zadnjim dnem delita Lydia Ko iz Nove Zelandije in Švicarka Morgane Metraux s po 207 udarci. Novozelandka je tretji dan porabila vsega 68 udarcev. Vsekakor si bo v soboto želela povečati zbirko olimpijskih kolajn, doma pa že ima srebro iz Ria 2016 in bron iz Tokia 2021, manjka ji le še zlata.

"Že cel turnir igram z ne najbolj polnimi baterijami. In žal se v drugi polovici sezone matram tudi z dolgo igro. Če pa tega na tem igrišču nimaš, veliko je vode in ledine, hitro prideš v težave in to se mi dogaja. Upam, da se bom v soboto spravila k sebi in z dobrim dnem pridobila samozavest za naslednje turnirje."

Danes je tekmovanje otežil še močnejši veter: "S tem težave nimam. Celo všeč mi je, ker to zahteva, da razmišljam in da sem kreativna." Sama je napake naredila le na že omenjenih dveh luknjah. "Nekaj zaporednih slabih udarcev in potem pride do tega," je še dejala 27-letna tekmovalka, ki bo konec sezone skušala izkoristiti za vrnitev ne turnirje LPGA.