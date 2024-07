Po 100 letih in Leonu Štuklju je Pariz za Slovenijo spet zlat!

Slovenija veseli prve medalje na letošnjih olimpijskih igrah. Kot samostojna država je na poletnih olimpijskih igrah doslej nastopila osemkrat in osvojila 28 medalj. Judoistka Andreja Leški pa je v skupno slovensko vitrino pravkar dodala še 29. po vrsti. In to najžlahtnejšo, zlato! V zgodovino slovenskega olimpizma se je sicer prav Pariz zapisal že z igrami pred stotimi leti. Tam je leta 1924 prvič na najvišji zmagovalni stopnički stal Slovenec, ko je Leonu Štuklju uspel veliki met tako v mnogoboju kot na drogu.