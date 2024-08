Poletne olimpijske igre so v polnem teku

V Parizu je v tem času na vsakem koraku moč zaslutiti, da se čisto blizu nekaj dogaja. Tudi veliko število policistov in tistih, ki skrbijo, da vse poteka nemoteno, opozarja na to, da so v mestu 33. poletne olimpijske igre. Trenutno v mestu vlada športno vzdušje, navijači z vseh koncev sveta pa se zgrinjajo na številna prizorišča, kjer navijajo za svoje športnike.

Vse skupaj se je začelo s spektakularno otvoritveno slovesnostjo, ki je nekatere pustila odprtih ust, pa naj bo to v pozitivnem ali negativnem smislu. Potekala je na reki, kjer se je predstavilo 206 nacionalnih olimpijskih komitejev. Z barkami so športniki pluli od mostu Austerlitz vse do Eifflovega stolpa. V bogatem programu so med drugimi nastopili Lady Gaga in tudi Celine Dion. Čeprav je tistega dne v mestu močno deževalo, se športniki niso preveč pritoževali, uživali so čisto v vsakem trenutku.

V soboto, 27. julija, pa so se tekmovanja začela zares. 32 različnih športov in 329 kompletov odličij so številke, ki povedo veliko. Toliko medalj bodo letos podelili med nekje 10.500 športnikov. Tudi Slovenci so v Parizu z najštevilčnejšo ekipo v zgodovini, kar 90 jih je vse skupaj. Tako kot v naši olimpijski reprezentanci pa se na splošno poudarja enak delež tekmovalcev in tekmovalk, na kar so vsi vpleteni izjemno ponosni. Slovenci se bodo borili v 17 športnih panogah, tudi tokrat pa se pričakujejo veliki rezultati.

Slovenski navijači se bodo lahko zbirali in družili v za to namenjeni Slovenski hiši, ki stoji v parku La Villette. Velika terasa omogoča spremljanje tekem na velikem zaslonu, na odru pa se bo ob medaljah pozdravilo slovenske športnike. Olimpijski komite Slovenije poudarja, da bo Slovenska hiša na voljo celotni slovenski javnosti.

Športniki so nastanjeni v olimpijski vasi, ki se nahaja na območju Saint-Denisa in Saint-Ouena na severu francoske prestolnice. Mesto v malem, kot bi mu lahko dejali, ponuja vse, kar potrebuješ za dobro počutje in posledično dobro voljo ter seveda vrhunske rezultate.