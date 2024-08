Poljaki z zmago nad ZDA v finale odbojkarskega turnirja

Poljaki so prvi finalisti olimpijskega odbojkarskega turnirja v Parizu. V prvem polfinalu so premagali ZDA s 3:2 (23, -25, -14, 23, 13). Njihov tekmec v finalu bo boljši iz večerne druge polfinalne tekme med Italijo in Francijo.

V izjemno izenačenem dvoboju so Poljaki, ki so bili v dotlej najboljši predstavi na olimpijskem turnirju v četrtfinalu usodni tudi za Slovenijo, nazadnje slavili s 3:2. V prvem nizu današnje tekme je že kazalo, da ga bodo Poljaki dobili dokaj zanesljivo, a po vodstvu z 20:16 in 22:18 so v končnici tekmecem dovolili, da so ubranili tri zaključne žoge. Odbojkarji ZDA so z 20:24 prišli le na 23:24, potem pa je Norbert Huber zagotovil točko za zmago v nizu. Sledila sta dva v ameriško korist. Drugi je bil ob koncu povsem izenačen, najprej na 22:22, potem 23:23 in 24:24. Nato so povedli Američani, Matthew Anderson je dosegel točko za 26:25, v naslednjem napadu pa je Aaron Russell dokončal delo in izenačil v nizih.

Poljaki premagali ZDA in se uvrstili v finale odbojkarskega turnirja FOTO: AP icon-expand

Najbolj neenakovreden je bil tretji niz. Američani so pritisnili in povedli z 19:11 in potem še z 22:12, niz pa z zadnjo točko Russlla rutinsko pripeljali do konca. Tako so se pod pritiskom znašli Poljaki, saj so morali za ohranitev upov za finale nujno dobiti četrti niz. Američani so vodili še z 20:18, a je Poljakom uspelo narediti preobrat. Napaka ZDA pri servisu in poljski blok sta poskrbela za vodstvo z 22:21, potem pa je prvi zvezdnik Poljske Wilfredo Leon najprej dosegel točko in nato še as za 24:22. Američanom je še uspelo znižati, a je Tomasz Fornal s točko za 25:23 izsilil še peti niz.

Wilfredo Leon FOTO: AP icon-expand