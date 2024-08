Poosebljanje enotnosti, ali slovenska odbojka

Slovenci so urok Francozov zares premagali septembra lani v rimski Lottomatici, ko so dobili tekmo za bron, osvojili prvo medaljo pod vodstvom Gherogheja Cretuja. Prvič v karieri sem jih videl takrat srečne zapuščati igrišče po velikem tekmovanju. V Parizu so bili namreč po porazu proti Srbom v finalu EP 2019 potolčeni, nič drugače ni bilo v Katovicah (poraz v finalu z Italijo), in nato še v dvorani Spodek po zaključnem turnirju najboljše četverice svetovnega prvenstva (poraza z Italijani in Brazilci). A vseskozi se je zdelo, da je šlo za tekmovanja, ki so skupaj z Ligo narodov predstavljala predigro za olimpijski turnir, kamor se je bilo potrebno uvrstiti. Nekaj kar jim do junija letos ni uspelo. Zdaj, ko jim je, so samozavest okrepili, strokovni štab se je našel v položaju, ki ga ne pozna in zato še bolj zagrizel v delo, posledica so tri zmage v skupinskem delu turnirja.

Utišali zvezde, preživeli festival žvižgov

V dvorani Arena Sud 1 je bilo malo prostih stolov, na njih so prevladovali francoski odbojkarski navdušenci, a hitro so jih utišali slovenski odbojkarji. Naenkrat se je slišalo le še: "Kdor ne skače ni Slovenc ..." A bolj, kot dogodki na tribuni so me, tokrat kot opazovalca in ne komentatorja tekem slovenske izbrane vrste, navdušili povsem drugi detajli. Enotnost, povezanost, medsebojno spoštovanje, ekipni duh. Nekaj česar bi si želel vsak dan. Predvsem, ko je najtežje. Ko sem opazoval Tončka Šterna, stroj za doseganje točk, videl, kako je v prvi vrsti Barthelemy Chinenyeze serijsko blokiral njegove poizkuse, v zelo pomembnih trenutkih, sem videl Tončka dvigniti roko za napako in ekipo, ki se je zbrala okoli njega, ga bodrila. Selektor pa je z mirnostjo – čeprav je jasno, da v njem gori – samo dodal piko na i za ohranjanje fokusa vseh na igrišču. Način, s katerim so si prigarali prednost in stopili francoski zaostanek. Leteli so po igrišču za vodstvo z 2:0 v nizih, dišalo je po 3:0, na koncu so jih Francozi prisilili v igranje 5. niza.