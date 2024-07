Pred odbojkarji debi na olimpijskih igrah

"Vse ekipe so v Pariz prišle prikazat svoj maksimum in zato bo potrebno vse tekme odigrati na najvišji možni ravni. Tista ekipa, ki bo tisti dan igrala boljšo odbojko, si bo zaslužila zmago, potem napredovanje in tako naprej," meni slovenski kapetan Tine Urnaut.

Slovenske rokometašice medtem čaka tekma drugega kroga. Po porazu na olimpijskem krstu proti Dankam bodo skušale v drugem krogu priti do prvih točk proti Južnokorejkam, ki so v prvem krogu presenetile Nemke. Tekma se bo pričela ob 11. uri.

Kajakašico Evo Terčelj po sobotnem uspešnem kvalifikacijskem nastopu ob 15.30 čaka polfinale, ob uspešnem nastopu pa ob 17.45 še finale. Že pred tem ob 14.10 pa se bo četrtič v karieri na olimpijski kros podala Tanja Žakelj.

Drugi tekmovalni dan na olimpijskih igrah bodo sicer podelili 13 kompletov medalj; poleg odločitve v ženskem kajaku in gorskem kolesarstvu, so na sporedu še dve v judu, tri v plavanju, po dve v streljanju in sabljanju ter po ena v lokostrelstvu in rolkanju.