'Premagali smo sami sebe'

"V prvem polčasu smo imeli tekmo pod nadzorom, v drugem pa smo enostavno izgubili preveč žog in so nas 'kontrirali'. Šest na šest niso imeli idej, kaj bi delali. Gonzalo Perez de Vargas je branil koliko? Petdeset odstotkov strelov? Tako tekme ne moreš dobiti," je nato vendarle dodal desnokrilni igralec slovenske reprezentance.

"Za obe ekipi je bilo enako. Nimamo se kaj izgovarjati na uro, prvi polčas je bil dober. Ko je bila kasnejša ura, smo bili pa slabši," je vseeno z nasmeškom na obrazu dejal slovenski selektor in dodal: "Je, kot je. Tega ne moremo spremeniti. Zagotovo pa to ni humano, ob šestih moraš biti tako rekoč že na avtobusu. Ne vem, kaj ti ljudje razmišljajo. Šport je postal le številka, posel, gladiatorstvo ..."

Pred mikrofone je stopil tudi kapetan Jure Dolenec. Strinjal se je s kolegi glede poteka dvoboja, vseeno pa izpostavil, da je bila to najboljša tekma po januarju in takratnih nastopih na EP v Nemčiji.

"Do 40. minute smo igrali zelo dobro tekmo, najboljšo po januarju zagotovo. Dokazali smo, da se lahko kosamo z vsako ekipo na svetu. Dejansko smo bili precej boljši tekmec, v igri jih je držal Perez de Vargas, ki je celo tekmo branil številne 100-odstotne priložnosti," je najprej pristavil 35-letni desni zunanji.

"V drugem polčasu se, kar se tiče njihovega vratarja, ni nič spremenilo, razlika je bila le ta, da smo v prvem polčasu izgubili tri žoge, v drugem pa tako iz glave deset. To so lahki zadetki iz protinapadov, zato lahko rečemo, da smo se premagali sami. Kar najbolj boli, je, da smo vedeli, da se bo to zgodilo. O tem smo se pogovarjali in vseeno dopustili, da se zgodi," je bil razočaran Dolenec.