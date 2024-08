(Pre)močan udarec, ki je stresel Pariz

Javnost zdaj misli, da je Khelifova trans ženska, ki je spremenila spol z operacijo, in jo uporabljajo kot primer, kako škodljivo je transspolnim osebam dati pravice. Pa to ni res. Olimpijski komite trans ženskam ne dovoli tekmovati.

Slavna igralka Jamie Lee Curtis je ena izmed tistih, ki je javno povedala, da ima to mutacijo. Kakšni so zunanji znaki? "So visoke, imajo goste lase, ni poraščenosti po telesu, niti pod pazduho niti pubično, " pojasnjuje Marta Banjac.

25-letna Khelifova te znake očitno ima, a tu je zdaj težava. Mednarodna boksarska zveza (IBA) jo je morda izločila, a ni jasno, ali je za to imela pravno podlago in kaj so sploh odkrili. Olimpijski komite (Mok) odločitev boksarske zveze, ki jo popolnoma nadzorujejo Rusi, namreč ne priznava. Naj je zdaj tekmovanje še tako sporno, pravne podlage za diskvalifikacijo ni.

Pa še ena težava je. Glede same moči odstopanj v medicini trenutno ne ugotavljajo. "Ta poraščenost se vedno omenja, da je to tipično zanje. Ostalo pa ne, res nisem nikjer zasledila," poudarja specialistka klinične genetike. Znanost torej ni dokazala, da bi bile ženske s tem sindromom močnejše od drugih.

Teoretično imajo nekoliko drugačno obliko telesa, in če imajo malo širši ramenski obroč, bi lahko to bil razlog za močnejši udarec. Toda to še ni raziskano. Obstaja še ena mogoča razlaga, in sicer, da bi moč Khelifova dobila z dopingom in to uspešno prikrila, kar je žal v športu pogosto, ni pa redko, da narava športne funkcionarje spravi v zadrego.

Pri borilnih športih gre vseeno tudi za varnost tekmovalk

Primer: kitajska košarkarica Žang Zi ima verjetno obliko gigantizma. Ima 17 let in je visoka 220 centimetrov. Pred tremi dnevi je praktično sama pripeljala Kitajsko do srebrne medalje na azijskem prvenstvu do osemnajst let.