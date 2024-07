Preroški Feniks je dobil olimpijska krila

Že ob prihodu v Pariz je najvišje v slovenskem judoističnem taboru kotirala Andreja Leški. 27-letnica, ki rada bere, se motivira s poslušanjem glasbe in goreče navija za Jana Oblaka. "Cilj je jasen. To je kolajna," je bila odločna. "Feniks že leti, a mora se še pokazati," je metaforično prek tetovaže, ki jo nosi, dejala Koprčanka, ki vadi za Bežigradom. Dvakrat je bila svetovna podprvakinja, obakrat jo je premagala izjemna Francozinja Clarisse Agbegnenou. Tokrat pa se je Feniks pokazal. In to z zlatimi krili!

Na letošnjih olimpijskih igrah tekmuje šest slovenskih judoistov, 170 centimetrov visoka judoistka Andreja Leški nastopa v kategoriji do 63 kilogramov, kategoriji, v kateri sta pred njo blesteli že Urška Žolnir in Tina Trstenjak. Nad njo bdi trener Luka Kuralt. "Upam, da bom šla lahko v to tekmo kot v vsako drugo. Seveda doživljam pritiske, sem pod stresom, a s tem sem se vedno dobro soočala. Izidi v zadnjih dveh letih so dokaz, da se znam na tekme pripraviti dobro. Sledim programu trenerja, da bom res v najboljši formi prav na igrah," je po prihodu v Pariz dejala tekmovalka, ki je edina Slovenka med nosilkami.

Judoistka Andreja Leški FOTO: Bobo icon-expand

"Ampak z izjemo kakšne posameznice so prav vse tekmice tukaj nevarne," se je zavedala. "Cilj je jasen. To je kolajna," je dejala tekmovalka, ki jo olimpijska ekipa navdušila. "Tukaj smo zbrani ljudje, ki imamo podobno miselnost, cilje in motivacijo. To me še bolj vzpodbudi," se je veselila.

Leškijeva, prvo ime ekipe, je bila lani nosilka kolajne na svetovnem prvenstvu, ki je bila na zmagovalnem odru lani in letos tudi na evropskem prvenstvu. "Feniks že leti, a mora se še pokazati," je metaforično preko tetovaže, ki jo nosi, dejala uspešna športnica. Feniks se je torej pokazal in slovenska judoistka je v svojo vitrino danes lahko dodala še olimpijsko kolajno – edino, ki ji je še manjkala z velikih tekmovanj. In to najžlahtnejšo, zlato! 'Še imam čas, da se izpopolnim in jo premagam' Svetovna podprvakinja je bila dvakrat, zlate načrte ji je obakrat prekrižala izjemna Francozinja Clarisse Agbegnenou, ki se je po zmagi na olimpijskih igrah posvetila materinstvu, nato pa se v šampionskem slogu vrnila na mednarodno sceno.

"Clarisse Agbegnenou je vrhunska borka, težko se je kosati z njo. Še imam čas, da se dodatno izpopolnim in jo v prihodnje tudi premagam," je o francoski tekmici po lanskem porazu v finalu svetovnega prvenstva povedala Slovenka.

Andreja Leški in Clarisse Agbegnenou v olimpijskem polfinalu. FOTO: Bobo icon-expand

Tokrat ji je Agbegnenouova stala nasproti v olimpijskem polfinalu in besede Leškijeve so se uresničile – izpopolnila se je in jo danes premagala, s tem pa si odprla pot do prve slovenske kolajne na letošnjih OI!

Največji športni uspehi Andreje Leški:

- olimpijska prvakinja, Pariz 2024



- SP:

- 2. mesto, Doha 2023

- 2. mesto, Budimpešta 2021

- EP:

- 1. mesto, Montpellier 2023

- 3. mesto, Zagreb 2024

- 3. mesto, Lizbona 2021

- ostali uspehi:

- 1. mesto, grand prix, Zagreb 2021

- 1. mesto, grand prix, Marakeš 2019

- 1. mesto, grand slam, Düsseldorf 2018

- 1. mesto, grand prix, Agadir 2018

- 2. mesto, grand slam, Astana 2024

- 2. mesto, grand slam, Taškent 2021

- 2. mesto, grand slam, Tel Aviv 2021

- 2. mesto, grand slam, Abu Dabi 2018

- 2. mesto, grand slam, Baku 2017

- 3. mesto, grand slam, Taškent 2024

- 3. mesto, grand slam, Ulan Bator 2023

- 3. mesto, grand slam, Baku 2022

- 3. mesto, grand slam, Abu Dabi 2021

- 3. mesto, masters, Doha 2021

- 3. mesto, grand slam, Düsseldorf 2019

- 3. mesto, grand slam, Pariz 2019

- 3. mesto, grand prix, Budimpešta 2018

- 3. mesto, grand prix, Taškent 2018

- 3. mesto, grand prix, Tbilisi 2017

- 3. mesto, grand prix, Taškent 2016

- 3. mesto, grand prix Ulan, Bator 2016

- 3. mesto, mladinsko SP, Abu Dabi 2015

- 2. mesto, mladinsko EP, Malaga 2016

- 3. mesto, mladinsko EP, Bukarešta 2014

- 1. mesto, kadetsko SP (U18), Atene 2014

- 2. mesto, kadetsko SP (U18), Talin 2013

Po nekoliko slabšem letu 2022, v katerem je morala zaradi spremembe pravil nekoliko prilagoditi svoj judo, hkrati pa se je ubadala s poškodbami, je bogati zbirki uspehov v lanski sezoni dodala še nagrado za najboljšo judoistko leta 2023, ki ji jo je podelila Judo zveza Slovenije. 27-letnica, ki je zaposlena na obrambnem ministrstvu, sicer med svoje hobije prišteva branje in druženje s prijatelji, motivira pa se s poslušanjem glasbe in vizualizacijo ciljev.

Andreja Leški je zaposlena v športni enoti Slovenske vojske. FOTO: Bobo icon-expand