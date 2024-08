Prvi polfinalni par odbojkarskega turnirja Italija - Francija

Italijani, najboljša ekipa predtekmovanja, so se danes namučili z osmimi Japonci, ki so dobili prva dva niza, nato pa naslednje tri izgubili na razliko. Italija se je med štiri najboljše reprezentance prebila z izidom 3:2 (-20, -23, 25, 24, 15).

Podoben scenarij je bil na tekmi med Nemci, peto ekipo predtekmovanja, in Francozi, četrto ekipo skupinskega dela, ki so po zaostanku z 0:2 v nizih uprizorili preobrat in zmagali s 3:2 (-18, -26, 20, 21, 13). Olimpijski prvaki tako ostajajo v igri za novo odličje.

Slovenski odbojkarji so na zgodovinskih prvih olimpijskih igrah odlično opravili skupinski del, kjer so na treh tekmah trikrat zmagali, boljši so bili tudi od Francozov, v današnjem četrtfinalu pa so bili Poljaki, ki so zmagali s 3:1 (20, -24, 19, 20), prevelik zalogaj.

Poljska bo polfinalnega tekmece dobila pozno zvečer, obračun med drugo in sedmo ekipo predtekmovanja, ZDA in Brazilijo, se bo začel ob 21. uri.

Polfinalna dvoboja sta na sporedu v sredo.