Ob navdušenih Slovencih nejevoljni Nemci in Finci brez medalje

Dva dni po zaključku olimpijskih iger v Parizu so za vse slovenske olimpijce sprejem pripravili v središču Ljubljane. Med navijači je bilo tudi veliko tujcev, ki te dni dopustujejo pri nas. Navdušeni so bili tako nad navijaškim vzdušjem kot predstavami športnikov. "Danes sem očitno v boljši državi," pove Finec, ki prizna, da na Finskem te dni ni tako veselo, saj prvič v zgodovini niso osvojili niti ene medalje. Slovenija je tri. Zlata Andreja Leški se je ob tem iskreno zahvalila navijačem, srebrni Toni Vodišek se je pohvalil, da ima najlepšo 'pisarno' med športniki, Janja Garnbret pa razkrila, da je v finalu trikrat jokala.

V ponedeljek pozno popoldne, ko je sredi Ljubljane pritiskala huda vročina, so se najprej v senci pod drevesi na Kongresnem trgu začeli zbirati najzvestejši navijači slovenskih olimpijcev. "Prišli smo iz Dolenjske in Ljubljane, mešana družba," nam pove skupina navijačev, ki je v prestolnico prišla že nekaj ur pred sprejemom, da so se njihovi otroci lahko preizkusili na poligonih olimpijskih športov. Največ gneče je bilo pričakovano na plezalni steni. Da je bilo čakanje na prihod olimpijcev lažje, so si pred začetkom uradnega dela privoščili še malico. In prav hrana v olimpijski vasi je bila na začetku iger deležna nekaj kritik. Da jo je zmanjkovalo in da je bila izbira omejena, so poročali nekateri. "Prve dni je bilo v jedilnici malo gneče, kdaj je res zmanjkalo določene hrane," prizna odbojkar Sašo Štalekar, ki je bil na letošnjih igrah s 214 centimetri tudi najvišji slovenski olimpijec. Kljub svoji višini s spanjem v olimpijski vasi na kartonastih posteljah, ki so jih organizatorji postavili v želji po večji skrbi za okolje, ni imel težav. Zaradi izjemne višine pa ga je že ob prihodu v olimpijsko vas pričakala posebna podaljšana postelja. "Če nisi pogledal okvirja postelje, sploh nisi vedel, da je iz kartona," je bil nad inventarjem presenečen tudi kolesar Luka Mezgec, ki je nastopil na cestni dirki. Ogledali sta si jo tudi Karlen in Katrin, Belgijki, ki te dni dopustujeta v Sloveniji in naše športnike tudi redno spremljata, zato sta jih prišli pozdravit tudi na sprejem. "Tokrat ga sicer ni tukaj, a sva veliki navijačici Tadeja Pogačarja. V Belgiji ga vsi poznajo in imajo ga zelo radi," povesta in dodata, da jih Pogačar, kljub temu da je na letošnji Dirki po Franciji premagal njihovega aduta Remca Evenepoela, ki je – mimogrede – v Parizu osvojil dve zlati medalji, navdušuje z napadalnim stilom vožnje. "Tudi njegova punca bi morala biti na olimpijskih igrah, kajne? Tudi to smo spremljali," sta bili o burnem predolimpijskem dogajanju seznanjeni Belgijki, ki sta v Slovenijo prišli z vlakom z Dunaja, v prihodnjih dneh pa bosta obiskali še Bled.

Belgijki na sprejemu slovenskih olimpijcev. Na igrah sta pogrešali Tadeja Pogačarja.

Razočarani Finci in Nemci Lepote Slovenije bodo raziskovale tudi Clarissa, Susett in Zita iz Nemčije, ki so se med raziskovanjem Ljubljane pred nadaljevanjem potovanja po Balkanu slučajno ustavile še na sprejemu, kjer so bile obdane s številnimi slovenskimi navijači, ki so na sprejem prišli z zastavami in transparenti. Najmlajši so s seboj prinesli še žoge in beležke v upanju, da bi se nanje podpisalo čim več olimpijcev. "Ustavile smo se, ker olimpijske igre rade spremljamo," povedo in priznajo, da so se šele pozanimale, kdo od Slovencev je osvojil medaljo. Zdaj vedo. "Nemci smo po teh olimpijskih igrah nekoliko razočarani, osvojili smo veliko četrtih mest, upali smo na več medalj," o vtisih po igrah in razpoloženju v njihovi domovini, ki je bogatejša za 33 medalj, pravijo turistke iz Nemčije, ki so bile nad vzdušjem med slovenskimi navijači navdušene. Še bolj so razočarani Finci, ki na teh igrah niso osvojili niti ene medalje. "Prvič v zgodovini nismo osvojili niti ene medalje. Nismo ravno veseli," prizna Tatu, ki prihaja iz Finske. "Največ upov smo polagali v jadranje in streljanje. Upali smo, da se na igre uvrstijo košarkarji, a jim ni uspelo," pojasni Finec, ki se še pošali, da je tokrat v pravi državi, saj je Slovenija vendarle osvojila več medalj. V Ljubljani je zaradi Slovenke – punce Eve, s katero sta tudi spremljala igre. Najbolj ju je navdušila Janja Garnbret.

Slovenka Eva in Tatu, ki prihaja iz Finske, ki na teh igrah ni osvojila nobene medalje.

"Trikrat sem jokala" Prav zlato plezalko je želel v živo videti tudi 10-letni Adrijan, ki je spremljal vse njene plezalne preizkušnje na igrah, na sprejem je prišel skupaj z mamo. Med tistimi, ki so nestrpno čakali prav na Janjo, je bila tudi deklica, ki je ovita v slovensko zastavo na prstih pogledovala proti odru. Da bi plezalno junakinjo uspela fotografirati, je imela telefon že pripravljen v roki. Ponosno pokaže, da ima za ozadje prav fotografijo Garnbretove tik pod vrhom olimpijske stene.

Po novem dvakrat zlato Korošico so navijači na Kongresnem trgu nekaj po 21.30 tudi najbolj glasno pozdravili. Na oder je prišla kot zadnja od olimpijcev in še enkrat priznala, da je bilo tekmovanje izredno naporno. "Trikrat sem jokala, prvič od pritiska, preden sem šla plezat balvane, drugič, ker me je bilo strah zaradi prsta, in tretjič potem od sreče." "Dober večer Ljubljana, dober večer Slovenija," pa je navijače z odra kot prva od dobitnikov medalj pozdravila simpatična Andreja Leški. "Hvala vsem. Ne da se morate vi meni zahvaliti, jaz se moram vam, ker lahko zdaj še enkrat podoživljam," se je Koprčanka z zlato medaljo okoli vratu poklonila navijačem. "Moja pisarna je daleč najlepša od vseh športov. Kam bi šel rajši? V telovadnico ali na plažo? Jaz osebno vedno na plažo," je o radostih kajtanja energično povedal srebrni Toni Vodišek, ki je tudi po koncu sprejema prijazno delil avtograme.