Danci držijo Slovence na varni razdalji *10:14

So pa Danci letos že izgubili proti Slovencem in sicer januarja na evropskem prvenstvu, ko je bila Slovenija slavila z 28:25. To je bil le eden izmed dveh porazov olimpijskih prvakov iz leta 2016 v tem letu.

Prvi napad v polfinalu je pripadel Slovencem, prve minute tekme pa vratarjema obeh ekip Emilu Nielsnu in Klemnu Ferlinu, ki sta se takoj izkazala z nekaj lepimi obrambami. Prvi so v četrti minuti tekme žogo v mrežo spravili Danci, za katere je v polno meril Mathias Gidsel. Nielsen je gol dobesedno zaklenil in slovenskim rokometašem v uvodnih minutah obranil kar štiri strele, dva pa sta letela mimo danskih vrat. Za prvi zadetek na tekmi so Slovenci potrebovali več kot osem minut, nato pa je prvo sedemmetrovko na tekmi izkoristil najboljši slovenski strelec na prvenstvu Aleks Vlah, ki je prekinil niz treh zaporednih zadetkov Danske.

Na drugi strani je dve sedemmetrovki uspešno izvedel izkušeni Mikkel Hansen, tretjo pa mu je pri rezultati 5:3 za Dansko slovenski vratar Urban Lesjak obranil in Slovenci so se po zadetku Deana Bombača približali na zadetek zaostanka. A kaj, ko je razigrani Nielsen odlično branil in Slovenskim rokometašem ni dovolil, da izenačijo. Danci so se razigrali in po zadetkih Gidsela, Rasmusa Laugeja in Magnusa Jacobsena prvič na tekmi povedli za štiri zadetke (7:11), zato je selektor Slovenija Uroš Zorman prvič na tekmi vzel minuto odmora.