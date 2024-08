Besede šampionov, ki obetajo še svetlejšo prihodnost

Tako blizu, a tako daleč. Slovenski rokometaši po tesnem porazu s Španci v tekmi za tretje mesto (22:23) niso mogli zadrževati solza. Ko so se čustva nekoliko umirila in glave shladile, so stopili pred naš mikrofon. Razočaranja ni bilo mogoče skriti, njihove besede pa dajejo ogromno upanja, da to ni bila zadnja odmevna uvrstitev te generacije.

Čeprav še zdaleč niso sodili v krog favoritov, so slovenski rokometaši še pred odhodom v Pariz v en glas poudarjali, da jih zanima zgolj kolajna. Jure Dolenec je v kapetanskem slogu na zadnjem druženju z mediji v Ljubljani izpostavil, da je povsem enako, če olimpijski turnir končaš kot četrti ali deseti. Ko so se obračuni – najprej v Parizu, potem še v Lillu – začeli, so varovanci Uroša Zormana takoj dali vedeti, da imajo resen namen svoje besede spremeniti v stvarnost. V zahtevni skupini A so premagali Hrvate, Švede in Japonce ter zasedli drugo mesto. Odlične predstave so v četrtfinalu potrdili s suvereno zmago proti Norveški.

To je bila ena najboljših predstav Slovenije v zadnjih letih. Na podobno visokem nivoju, če ne še višjem, je bil tudi obračun v polfinalu proti najboljši reprezentanci sveta, Danski. Zaostanek petih golov po prvem polčasu so Aleks Vlah in druščina do konca stopili na –1, a jim zadnjega napada za izenačenje ni uspelo izkoristiti. 36 ur pozneje se je scenarij ponovil v tekmi za bron, kjer so Španci preživeli napad Slovenije za izenačenje in se petič v zgodovini veselili brona. Slovenci so ostali brez zgodovinske prve olimpijske medalje v kolektivnih športih.

Janc pred turnirjem ne bi podpisal četrtega mesta. FOTO: Profimedia icon-expand

Namesto največjega uspeha najtežji poraz "Imel sem namen, da bom z medaljo rekel, da je to moj največji uspeh v karieri. Sedaj pa lahko rečem, da je to najtežji poraz. In verjetno bo tudi ostal najtežji. Nimam kaj veliko za povedati. Dali smo svoj maksimum, več od tega nismo mogli. Verjetno je zmanjkalo tudi nekaj sreče. Lahko smo ponosni na rezultat, ampak četrto mesto – nekaj manjka. Tak je šport," razočaranja ni skrival Blaž Janc, ki se je kot edini Slovenec uvrstil v idealno postavo turnirja. Polfinalni poraz še toliko bolj boli, ker so Danci za zlato kolajno povsem deklasirali Nemce. Še bolj je postalo jasno, kako vrhunska je bila predstava Slovenije. "Na obeh tekmah smo imeli zadnji napad za podaljške. Danska je potem za 13 golov premagala Nemce. Šele, ko gledaš to tekmo, vidiš, kako smo bili dobri. Dejansko smo si zaslužili to medaljo. Prepričan sem, da smo bili tudi tokrat boljši od Špancev, ampak sreča je bila na njihovi strani," je nadaljeval Janc.

Že pred zadnjim napadom priložnosti, da bi tekmo obrnili Zormanova četa je imela v boju za bron zadnji napad, potem ko so Španci svojega zapravili s tehnično napako. A rokometaši furije so vnovčili vse svoje izkušnje in preživeli poslednji nalet Slovencev. Janc je zadnji napad videl takole: "Preprečili so nam, kar smo se dogovorili. Vplivala je tudi nervoza. Hitro smo izvedli 'devetko'. Borut (Mačkovšek, op. a.) je poskušal z metom, ampak enostavno se nam ni poklopilo. Že pred tem smo imeli nekaj priložnosti, da bi tekmo obrnili v svojo korist. Ampak to je šport, treba se je znati spopasti tudi s porazi."