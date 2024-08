Rokometaši opozarjajo na Japonce, a ne bežijo od vloge favoritov

"Videli smo, kaj se je zgodilo na tekmi s Hrvaško. Tekme proti Španiji sicer nismo gledali, ampak tudi tam ni bilo lahko. Nemci pa so jih močno premagali. Taka tekma lahko gre v vse smeri. Hrvati so zaostajali že za šest golov v drugem polčasu," je opozoril Dolenec.

Ekipa trenutno v obrambi in napadu deluje odlično. Srednji blok je čvrst in otežuje delo vsaki reprezentanci, v napadu pa sijajno deluje predvsem naveza Blaž Janc–Aleks Vlah . Na zadnjih dveh tekmah sta člana Barcelone in Aalborga, zadnjih finalistov Lige prvakov, prevzela strelsko breme.

"Z Aleksom sva zelo povezana, igrala sva že v mlajših reprezentančnih akcijah. Dobro se razumeva na igrišču in zunaj njega. Oba sva vrhunska igralca in nekako je poezija igrati z njim," je po tekmi s Švedsko dejal Janc.

A Zorman v ospredje postavlja kolektivno igro: "Marsikaj imam v glavi in to je del tega. Je pa res, da ne moremo vseh 60 minut igrati tako. Vsak igralec prispeva svoje v mozaik. Danes bo eden dal več, jutri kdo drug. Poudaril pa bi, da na koncu zmaguje ekipa in ne posameznik, na to sem vselej prisegal."