Sijajen prvi polčas Slovenije proti Norveški, 16:12

Slovenci so odlično opravili s skupinskim delom in v skupini A končali na drugem mestu, premagali so Hrvate, Švede in Japonce ter izgubili z Nemci in Španci.

Uvod je bil z obeh strani silovit, semafor je že po dobrih devetih minutah kazal 6:6. Slovenija je dobro prestala prvo izključitev Boruta Mačkovška, saj je z igralcem manj iznajdljivo zadel Blaž Blagotinšek. Pred tem je napako Norvežanov iz protinapada kaznoval Blaž Janc. Za prednost Slovenije s 7:6 je z devetih metrov izjemno zadel še Aleks Vlah.

Nato je Klemen Ferlin povezal dve izjemni obrambi, prednost Zormanovih varovancev pa je bila kar naenkrat 9:6, ko je iznajdljivo zaključil Dean Bombač.

Pri 10:7 je norveški selektor klical prvo minuto odmora, ki pa ni zaustavila razpoloženih Slovencev. Jure Dolenec je za 12:9 postavil nov mejnik, saj je bil to že njegov 703. zadetek za slovensko reprezentanco, s čimer je na prvem mestu večne lestvice strelcev prehitel Luko Žvižeja. Zadnji slovenski gol v prvih 30 minutah je iz protinapada dosegel Janc za 16:12.