Rokometni selektor Dragan Adžić ponosen na svoje varovanke

"Moje igralke so dokazale, da se lahko kosajo z močnimi Švedinjami. Žal mi je mojih varovank, da so izgubile, hkrati pa sem izjemno ponosen na njih," je uvodoma dejal Črnogorec. "Igralke so naredile korak naprej v svojih karierah. Najprej so dosegle zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre, na drugi tekmi olimpijskega turnirja pa tudi zgodovinsko prvo zmago. Dostojno so zastopale slovenske barve in dvignjenih glav odhajajo iz Pariza. Prepričan sem, da olimpijskega turnirja ne bodo nikoli pozabile," je dodal Dragan Adžić, ki je pred 12 leti v Londonu črnogorsko izbrano vrsto popeljal do srebrnega odličja.