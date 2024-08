Savšek obstal v četrtfinalu kajakaškega krosa, naslov Butcherju

Benjamin Savšek , ki je v slalomu branil kanuistično zlato in končal na 11. mestu, je bil v drugi četrtfinalni skupini tretji za Novozelandcem Finnom Butcherjem in Poljakom Mateuszem Polaczykom , v polfinale sta vodili le prvi dve mesti.

Devetindvajsetletni Butcher je z olimpijskim zlatom prišel do največjega uspeha v karieri, v kateri se med drugim lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega podprvaka iz leta 2021 v tej disciplini.

Foxova zlata v ženski konkurenci

Avstralka Noemie Fox je osvojila zlato kolajno v kajakaškem krosu. V finalu je prehitela Francozinjo Angele Hug in Britanko Kimberley Woods, brez odličja je na četrtem mestu ostala Nemka Elena Lilik.

Sedemindvajsetletna Foxova je v Parizu prišla do svoje prve olimpijske kolajne in je postala sploh prva olimpijska prvakinja v tej disciplini. Pred tem je v karieri kolajne na največjih tekmovanjih nabirala predvsem v ekipni konkurenci v slalomu na divjih vodah. Na svetovnih prvenstvih je bila med kanuistkami zlata 2019 in srebrna 2017, zlata pa je bila tudi v kajakaški ekipni konkurenci 2023.

Njena starejša sestra Jessica Fox je v Parizu osvojila zlati kolajni tako med kajakašicami kot med kanuistkami, tako da sta sestri pobrali najžlahtnejša odličja v vseh treh ženskih kajakaških disciplinah na teh OI.

Za 24-letno Hugovo je srebro tudi prvo olimpijsko odličje, 28-letna Woodsova pa je na teh igrah prišla še do drugega brona, potem ko je bila tretja že med kajakašicami v slalomu.

Slovenski predstavnici Eva Terčelj in Eva Elina Hočevar sta v nedeljo končali v osmini finala in pristali na 18. oziroma 29. mestu.

* Kajakaški kros, ženske:

ZLATO: Noemie Fox (Avstralija)

SREBRO: Angele Hug (Francija)

BRON: Kimberley Woods (Velika Britanija)