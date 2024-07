Savšek po kvalifikacijah: Tudi v Tokiu niso bile nič posebnega

"Rezultat sicer ni bil v prvotnem načrtu, toda zagotovo sem si želel biti višje. A napak je bilo preveč, v polfinalu in finalu bom moral biti boljši. Predvsem mirnejši, natančnejši in bolj zbran. Seveda nisem brez skrbi, a to ni nič slabega," je uvodoma dejal Benjamin Savšek.

"Zavedam se, da me ne čaka lahka naloga, konkurenca je močna, videli ste, kako je v kvalifikacijah letel domačin Nicolas Gestin. Jaz sem si določene občutke nabral, videl sem, kako reči potekajo. Tudi v Tokiu kvalifikacije niso bile nič posebnega, pa sem nato le stopnjeval, to bom poskušal tudi letos," je svoje občutke po kvalifikacijah predstavil branilec naslova.

Kot vedno Ljubljančan uvrstitve noče napovedovati. "Nekje zadaj je želja, da bi ponovil naslov iz Tokia. Jasno, da bi bil zadovoljen tudi z bronasto kolajno, to so le olimpijske igre, sanje vsakega športnika. A se bom še enkrat ponovil, ne razmišljam toliko o medalji kot o tem, kako bom pokazal vožnjo, ki si jo bom zamislil in ki jo znam odpeljati," trdi nosilec slovenske zastave na odprtju iger.