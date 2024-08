Savšek namignil, da na olimpijskih igrah še ni rekel zadnje

"Tam sem preveč razmišljal. Nimam toliko izkušenj. Mislil sem, da me bo na protitočnih vratih kdo izrinil, zato sem odveslal drugače, a izgubil preveč časa. Pač, nimam tako naštudiranih protitočnih vratc kot najboljši v tej disciplini, ki ta balon z roko tako odrinejo, da so takoj iz vratc, jaz pa se za zdaj bolj mučim z njimi, ker nimam prave tehnike," je pojasnil Savšek.

Žal mu je slaloma, v prihodnje več pozornosti krosu?

Priznal je, da se bo mogoče v prihodnje več posvečal tudi krosu. "Mogoče se bom res več posvečal temu na evropskih in svetovnih prvenstvih, zakaj pa ne. Videl sem, da se da naštudirati to disciplino, čeprav je zelo drugačna od slaloma, posebej zame kot kanuista," je povedal in se ozrl v prihodnost.

OI v Los Angelesu 2028 da ali ne? "Mislim, da moram malo prespati te OI. Razmišljal sem o svojem slalomskem nastopu in mi je res žal, da nisem prišel do kolajne, saj sem vse vložil v to. Ko bom malo prespal, pa bom šel naprej. Videli bomo, kako daleč lahko pridem. Naslednje OI so čez štiri leta, vmes so še tri SP in štiri EP. To so tudi tekme, na katerih je lepo nastopati. Bom najprej na tem vztrajal," je zaključil Savšek.