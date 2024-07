Savšek: Presenečen sem, da so ljudje kljub vsemu tako veseli z mano

Benjamin Savšek je na olimpijskih igrah v Parizu zasedel 11. mesto. Slovenski kanuist je bil po tekmi vidno nezadovoljen s sodniki, ki so mu pripisali 50 kazenskih sekund zaradi izpuščenih vratc. Po prespani noči in zapravljeni priložnosti za medaljo je olimpijski prvak iz Tokia povedal, da je bila z izjemo napake to res vrhunska vožnja, za katero je prejel precej čestitk.