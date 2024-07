Še nikoli videna blamaža Slovenk: Nemke boljše za neverjetnih 19 golov

Po današnjem porazu bo imela Slovenija še dve tekmi v predtekmovalni skupini A, na katerih si bo skušala priboriti uvrstitev med najboljše štiri. V četrtek, 1. avgusta, bo igrala z Norveško, 3. avgusta pa še s Švedsko. Danes so izbranke Dragana Adžića sicer dobro začele, po izenačenih začetnih minutah tudi prišle do vodstva s 5:4, vratarka Maja Vojnović je ubranila prvo nemško sedemmetrovko.

Slovenija je za uvod na olimpijskih igrah doživela poraz z Dansko (19:27), v drugi tekmi pa dosegla prvo olimpijsko zmago, ko je ugnala Južno Korejo s 30:23. Danes je na ravni druge tekme igrala samo v uvodni tretjini dvoboja, potem pa povsem popustila in si nabrala velik minus pri zadetkih, saj Nemčija ni popuščala do zadnjih sekund.

A pozneje so Nemke, ki so po dveh porazih morale zmagati, sicer bi praktično že zapravile napredovanje, začele pritiskati. Preveč slovenskih napak, izgubljenih žog in izključitev ter nekaj lahkih nemških zadetkov po protinapadih so po 20 minutah nagnili tehtnico krepko na nemško stran. Nemčija je najprej prednost povišala na štiri gole (10:6), pred koncem prvega dela pa že na osem (16:8), ob polčasu so Slovenke zaostajale za sedem.

Adžić je že pred odmorom poskušal spremeniti tok tekme tudi z menjavo vratark, namesto Vojnovičeve je med vratnici stopila Amra Pandžić. Ta je sicer do konca tekme zbrala osem obramb, vendar ob preveč anemični predstavi soigralk tudi to ni mogla preprečiti visokega poraza. Tudi v nadaljevanju je bilo hitro jasno, da Slovenkam ne bo uspelo spremeniti poteka dvoboja. Še naprej so delale preveč napak, Nemčija pa je vse kaznovala. Hitro je prišla do +10 pri izidu 20:10, potem pa ob slabi slovenski predstavi počasi razliko višala.