Ferlin 'zaklenil' vrata, v napadu blestita Janc in Vlah (28:22)*

Borut Mačkovšek je načel mrežo Švedov, njegovo delo pa je s tremi zaporednimi zadetki nadaljeval Jure Dolenec, ki je bil na začetku tekme dobro razpoložen. Slovenci so ušli na tri gole prednosti, a privoščili so si dve napaki, ki so ju Skandinavci izkoristili in se znova približali na minimalni zaostanek (5:4).

Vendarle je slovenska igra znova stekla in prednost je hitro znašala plus štiri (8:4). Slovenija je v uvodnih 15. minutah na krilih čvrste obrambe in razpoloženega Urbana Lesjaka nasprotniku dopustila le štiri zadetke.

Švedi so delali napake, Slovenci pa so si po 20. minutah igre priigrali najvišjo prednost, ko je bil iz sedmih metrov natančen kapetan Dolenec (11:6). Vendarle je sledil odgovor Skandinavcev, ki so dosegli tri zaporedne gole.

V trenutkih, ko je Slovenija igrala z igralcem manj, je odgovornost nase prevzel Aleks Vlah, ki je dvakrat dobro prelisičil švedsko obrambo, velik delež pa je v prvem polčasu prispeval tudi Blaž Janc - pet zadetkov.

Slovenski obrambi je največ preglavic povzročal soigralec Janca pri Barceloni, Hampus Wanne, ki je bil v prvem delu prav tako petkrat natančen.

Minimalna prednost Slovenije ob odhodu na odmor

Po odmoru je pred slovenska vrata stopil Klemen Ferlin, ki je drugi polčas odprl z dvema fantastičnima obrambama.

Sledila je nešportna poteza Jima Gottfridssona, ki je prejel rdeči in modri karton (brez nastopa proti Hrvatom). Eden izmed najpomembnejši rokometašev v vrstah Švedske je s komolcem grdo udaril Deana Bombača.