Slovenci so v Pariz odšli v najštevilčnejši zasedbi v zgodovini

Slovenski športniki so pod slovensko zastavo in slovensko himno na olimpijskih igrah prvič nastopili februarja leta 1992 na zimskih igrah v francoskem Albertvillu. Toda to še zdaleč ni prvo olimpijsko tekmovanje, ki so se ga udeležili, saj sega zgodovina daleč nazaj, vse tja do Avstro-Ogrske. Poglejmo si še te številke. Vse skupaj so torej Slovenci na poletnih in zimskih olimpijskih igrah nabrali že 12 zlatih, 18 srebrnih in 26 bronastih medalj v posamičnih panogah ter dve zlati, šest srebrnih in štiri bronasta v skupinskih športih. Letošnje igre pa so za Slovenijo še posebej pomembne, saj mineva 100. obletnica prve zlate olimpijske medalje, ki si jo je priboril legendarni Leon Štukelj . Pisalo se je leto 1924, ko si je telovadec v mnogoboju okoli vratu nadel zlato medaljo. Kasneje se je kot najboljši proslavil še na drogu.

Olimpijske igre se po 12 letih znova vračajo v Evropo, slovenski športniki pa so na nam bližnji dogodek dobro pripravljeni. O tem seveda priča najštevilčnejša odprava doslej. Slovenija spada med 40 največjih reprezentanc na letošnjih igrah – kljub dejstvu, da je po številu prebivalcev šele na 145. mestu. Slovenija je kot samostojna država na poletnih olimpijskih igrah doslej nastopila že osemkrat, športniki pa so si do sedaj priborili 28 medalj. Kar pomeni, da je Slovenija povprečno na ene igre osvojila 3,5 medalje. Tudi tokrat bo precej zanimivo. Največ končnih odločitev o uspehu bo predzadnji dan tekmovanj, torej v soboto, 10. avgusta, ko bodo športniki prejeli kar 21 kompletov odličij. Le prvi uradni dan iger organizatorji ne bodo podelili medalj.

Tudi tokrat si olimpijska reprezentanca nadeja velikih uspehov. V Parizu nas bodo poleg vseh posameznih športnikov, tokrat zastopale kar tri reprezentance, oziroma ekipni športi. Poleg rokometašev, ki so se na igre uvrstili že četrtič, je letos to uspelo tudi ženskim predstavnicam. Poleg njih pa se zgodovinske uvrstitve veselijo tudi slovenski odbojkarji. Slednji trenutno zasedajo peto mesto na svetovni odbojkarski lestvici, kar je zagotovo razlog za optimizem. Medaljo iz skupinskih športov na olimpijskih igrah Slovenije, kot samostojne države še čakamo, zagotovo pa imamo letos veliko možnosti za uspeh. Še najbližje so bili leta 2021 košarkarji, ki so se na koncu uvrstili na nehvaležno četrto mesto v Tokiu. Tokrat je za ponovitev uvrstitve zmanjkalo nekaj moči, tako da bodo Luka Dončić in druščina doma navijali za vse slovenske športnike.

Nosilca zlatih olimpijskih medalj z Japonske, kanuist Benjamin Savšek in športna plezalka Janja Garnbret, zagotovo tudi tokrat ciljata nič manj kot na ponovitev uspeha. Tudi drugače so bile zadnje poletne olimpijske igre za Slovence najuspešnejše – sicer so tako kot v Pekingu osvojili pet odličji, a so bili rezultati boljši. Osvojili so kar tri zlate, poleg Savška in Garnbretove, se je z zlatom okitil tudi kolesar Primož Roglič, ki pa letošnje igre izpušča. Ravno tako se je za to pot odločil tudi zmagovalec letošnjega Gira in Toura Tadej Pogačar. Judoistka Tina Trstenjak je bila v kategoriji do 63 kilogramov srebrna, Pogačar pa je bil bronast v cestni dirki.

Za vse športnike, tako slovenske kot ostale, se tista prava olimpijska evforija začne z otvoritveno slovesnostjo. 26. julija bosta tako na reki Seni slovensko zastavo vihrala kapetanka ženske rokometne reprezentance Ana Gros in kanuist Savšek. Izbranca bosta tako zastopala številčno ekipo slovenskih športnikov in osebja. Vse nastope Slovencev pa bodo zagotovo pospremili tudi številni slovenski navijači. Slednji bodo imeli veliko možnosti za druženje med seboj ter tudi s slovenskimi športniki in dobitniki medalj. Za to so v Parizu postavili slovensko hišo, ki naj bi bila stičišče vsega dogajanja in prostor za medsebojno druženje. Olimpijski komite Slovenije poudarja, da bo Slovenska hiša na voljo celotni slovenski javnosti. Da bodo lahko številni Slovenci še enkrat podoživeli evforijo, ki je našo državo že zajela ob velikih uspehih slovenske nogometne reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Nemčiji. No, tudi sosednja Francija je velika priložnost za novo romanje navijačev in nove velike uspehe slovenskega športa. Nenazadnje lahko rečemo le, da olimpijskih iger vsaj 12 let ne bo več na stari celini. Še en razlog, da proslavimo slovenske športnike tukaj in zdaj. To si zagotovo več, kot zaslužijo!

* Slovenski potniki za OI (90):

atletika (7): Lia Apostolovski (skok v višino), Kristjan Čeh (disk), Neja Filipič (troskok), Matic Ian Guček (400 m ovire), Anita Horvat (800 m), Klara Lukan (5000 in 10.000 m), Tina Šutej (skok s palico);

cestno kolesarstvo (6): Eugenia Bujak, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Urša Pintarič, Jan Tratnik;

golf (2): Ana Belac, Pia Babnik;

gorsko kolesarstvo (1): Tanja Žakelj;

jadranje (6): Jakob Božič (470 mešano), Lina Eržen (IQF), Lin Pletikos (ilca 6), Tina Mrak (470 mešano), Toni Vodišek (kajtanje), Žan Luka Zelko (ilca 7);

judo (6): Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Metka Lobnik (do 78 kg), Enej Marinič (nad 100 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Maruša Štangar (do 48 kg);

kajak kanu na divjih vodah (4): Eva Alina Hočevar (C1), Peter Kauzer (K1), Eva Terčelj (K1), Benjamin Savšek (C1);

lokostrelstvo (2): Žana Pintarič, Žiga Ravnikar;

namizni tenis (3): Peter Hribar, Darko Jorgić, Deni Kožul;

odbojka (12): Klemen Čebulj, Jan Kozamernik, Jani Kovačič, Rok Možič, Nik Mujanović, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Sašo Štalekar, Tonček Štern, Žiga Štern, Dejan Vinčić, Tine Urnaut;

plavanje (5): Sašo Boškan (200 m prosto), Katja Fain (štafeta 4 x 100 m prosto), Neža Klančar (štafeta 4 x 100 m prosto, posamično 50 in 100 m prosto), Tjaša Pintar (štafeta 4 x 100 m) prosto), Janja Šegel (štafeta 4 x 100 m prosto);

ritmična gimnastika (1): Jekaterina Vedenejeva;

rokomet (28): Ana Abina, Ema Abina, Ana Gros, Valentina Tina Klemenčič, Barbara Lazović, Nataša Ljepoja, Tamara Mavsar, Elizabeth Omoregie, Amra Pandžić, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Alja Varagić, Manca Vojnovič; Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Klemen Ferlin, Matej Gaber, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Domen Novak, Staš Slatinek Jovičić, Aleks Vlah, Miha Zarabec;

športna gimnastika (1): Lucija Hribar;

športno plezanje (3): Janja Garnbret, Mia Krampl, Luka Potočar;

taekwondo (1): Patrik Divkovič;

veslanje (2): Nina Kostanjšek, Isak Žvegelj.

* vir: OKS