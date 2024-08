Slovenija brez poškodovanega Mačkovška proti Japonski lovi tretjo zmago

Če so si slovenski odbojkarji tekmo pred koncem skupinskega dela olimpijskega turnirja že zagotovili nastop v četrtfinalu, pa to (še) ne velja za slovensko moško rokometno izbrano vrsto, ki jo ob 19. uri čaka zelo pomemben obračun z Japonsko.

Do konca predtekmovalnega dela izbrance selektorja Uroša Zormana ob že omenjeni tekmi z Japonsko čaka še nedeljski obračun z Nemčijo. Za izpolnitev cilja Slovenija z zadnjih dveh tekem potrebuje eno zmago, nekoliko lažja pot do tega pa se glede na kakovost omenjenih še preostalih slovenskih tekmic v skupinskem delu tekmovanja zdi ravno nocojšnji dvoboj z rokometaši iz dežele vzhajajočega sonca.

"Če kdo misli, da bomo zlahka opravili z Japonsko, se grdo moti. Naši tokratni tekmeci so v dozdajšnjem delu turnirja prikazali dobre igre. Še posebej so navdušili na uvodni tekmi s Hrvaško, ki so jo izgubili zaradi neverjetnih lastnih napak v končnici. Naša osredotočenost bo kot do zdaj na najvišji možni ravni," pred nocojšnjim obračunom pravi izjemni Blaž Janc, ki je ob Aleksu Vlahu in odlično razpoloženemu vratarskemu dvojcu Klemen Ferlin - Urban Lesjak eden od najvidnejših posameznikov v slovenski izbrani vrsti.