Slovenija pa odličnem drugem polčasu do zmage proti Hrvaški

Slovenci so dosegli prvo zmago na letošnjih olimpijskih igrah. Po uvodnem porazu na "rokometni matineji" proti Špancem so v francoski prestolnici premagali Hrvate. Po prvi zmagi so v resnih kombinacijah za preboj v četrtfinale, njihova usoda bo znana po nadaljnjih dvobojih proti Švedom, Japoncem in Nemcem.

Slovenci so slabo odprli tekmo s sosedi. Njihova igra v obrambi je bila še na zadovoljivi ravni, močno pa je šepala v napadu, prvi gol so dosegli sredi osme minute prek Deana Bombača. Slovenski selektor Uroš Zorman je v 12. minuti pri zaostanku štirih golov (1:5) zahteval minuto odmora in povsem zamenjal uvodno zunanjo vrsto (Jure Dolenec, Dean Bombač, Borut Mačkovšek). Po vstopu Aleksa Vlaha in Mihe Zarabca, medtem ko se je Blaž Janc z desnega krila preselil na mesto desnega zunanjega, so bili Slovenci bolj konkurenčni Hrvatom, ki pa so imeli večji del prvega polčasa prednost dveh do štirih golov. V končnici so izkoristili dvominutno izključitev Marina Šipića in Verona Načinovića ter se po golu Domna Novaka približali na gol zaostanka (11:12), v izdihljajih prvega polčasa pa je Vlah izenačil na 13:13.

V drugi polovici tekme se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. V 31. minuti je Janc svoje soigralce popeljal do prvega vodstva na tekmi (14:13), nato pa so znova malenkostno popustili in tekmecem dovolili, da so jim ušli na dva gola (15:17). Po rokometnih "miniaturah" Janca so Hrvate hitro ujeli (19:19), odločitev o zmagovalcu pa je padla v zadnjih 20 minutah. Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih prevladovali: po dveh golih Vlaha ter enem Kodrina iz igre ter Dolenca s sedemmetrovke ter bravuroznih obrambah Klemna Ferlina so v 50. minuti povedli za štiri gole (25:21). V naslednjih dveh minutah se jim je vnovič malce zalomilo, kar so Hrvati izkoristili in se jim približali na dva gola (25:23), a so se pravočasno prebudili in si znova priigrali "varno prednost" štirih golov (28:24), ki je v zadnjih petih minutah niso zapravili.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Janc in Vlah, ki sta dosegla po osem golov, vratar Ferlin pa je zbral osem obramb. "Fantje so z izjemo prvih desetih minut narekovali ritem in imeli tekmo pod kontrolo. Pomembna zmaga in dve točki. Vemo kakšne so emocije na tekmi proti sosedom, fantom pa lahko samo čestitam za dobro tekmo. Ni bilo fantastično, znamo še boljše, ampak zmagi se na gleda v zobe," je po obračunu povedal slovenski selektor Uroš Zorman.

"Borili smo se za dres in res sem ponosen na ekipo. Na prvi tekmi smo premagali sami sebe, tako da bi zdaj lahko imeli že štiri točke. Delam to, kar najboljše znam, prevzel sem odgovornost, ki pa je brez tako dobre ekipe ne bi mogel," je dodal Janc.

"Vedeli smo, da je to zadnja prilika za te olimpijske igre. Ta zmaga je za nas zelo pomembna, ker je proti našim sosedom, pa je še toliko slajša. To je sosedski dvoboj, mislim, da je Slovenija ponosna. Pokazali smo, da smo še zmeraj glavni na Balkanu," je dejal Dean Bombač.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo uvrstile v četrtfinale in se nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.

