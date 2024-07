Slovenske judoistke so najuspešnejše v kategoriji do 63 kg

Judoistka Maruša Štangar je olimpijski turnir sklenila v uvodnem obračunu kategorije do 48 kg. Zgodovinsko gledano pa so Slovenke najuspešnejše v kategoriji do 63 kg, saj so se v domovino štirikrat v zadnjih petih nastopih vrnile z medaljo. Pod naslov olimpijske prvakinje sta se podpisali Urška Žolnir in Tina Trstenjak.