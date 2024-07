Slovenske plavalke olimpijsko štafeto končale na 14. mestu

Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar so na poletnih olimpijskih igrah v Parizu v kvalifikacijah v štafeti 4 x 100 metrov prosto s časom 3:41,29 zasedle 14. mesto in se niso prebile v veliki finale.

Slovenske plavalke so v francoski prestolnici zaostale za želenim državnim rekordom (3:38,52), ki so ga v isti postavi dosegle pred dvema letoma na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu, kjer so osvojile zlato odličje. Za Katjo Fain, Janjo Šegel in Tjašo Pintar je bila današnja štafetna preizkušnja edina disciplina na letošnjih olimpijskih igrah, Neža Klančar pa bo v Parizu plavala še na 50 in 100 m prosto. V današnjih kvalifikacijah so bile najhitrejše Avstralke (3:31,57). Drugouvrščene Američanke so zaostale 1,72, tretjeuvrščene Kitajke pa 2,74 sekunde. Poleg njih so se v veliki finale uvrstile še Švedinje, Francozinje, Kanadčanke, Britanke in Italijanke, status rezerve pa imajo devetouvrščene Nizozemke in desetouvrščene Madžarke.

Avstralska ženska plavalna štafeta FOTO: AP icon-expand

Najbolj pomembne je bil nastop Neže Klančar, ki jo že v torek čaka tekma na 100 m prosto, konec prihodnjega tedna pa še na pol krajši sprinterski razdalji. Z izidom 54,2 v prvi predaji je bila Ljubljančanka zadovoljna, izjemno navdušena pa je bila nad napolnjenimi tribunami že v dopoldanskem delu tekmovanja. "Glede na poškodbo rame, preboleli covid in nazadnje poškodbo prsta je izid zame dober, seveda pa sem si želela še malo več. Priznati moram tudi, da sem bila danes tako nervozna, kot še nikoli pred tekmo. To je bil moj prvi olimpijski start in to je zdaj za mano. Verjamem, da bo že na naslednji tekmi v redu," je dejala Klančar. O štafeti pa je trenutno najboljša slovenska plavalka dodala: "V tem trenutku je to očitno to. Z državnim rekordom bi seveda imele še vse nasmešek na obrazu, pridobile bi še dva tri mesta, a je tudi današnji nastop čisto okej." O ciljih za naprej pa: "Ti se kljub težavam niso spremenili. Želim si polfinale, to velja za obe disciplini, a za to bo treba plavati rekord, ali pa mu biti zelo blizu."

Neža Klančar FOTO: AP icon-expand