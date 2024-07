Slovenke ponosne, a mirijo evforijo: 'Nič še nismo dosegle'

Slovenke so po uvodnem visokem porazu proti Dankam z 19:27 na drugi tekmi z igrivo in poletno predstavo ugnale tekmice iz Južne Koreje in dosegle prvo zmago na olimpijskih igrah.

"Najprej bi rekla, da sem izjemno ponosna na ekipo. Ko igramo ekipno, zmagujemo, in to smo pokazali danes. Odlična energija, potrpežljivost in to nas mora krasiti tudi v prihodnosti. Zelo ponosna sem na to prvo zgodovinsko zmago," je po obračunu z azijskimi predstavnicami dejala druga najboljša strelka v slovenski zasedbi Tjaša Stanko.

'Tega se ne da opisati'

Čustveno je zgodovinsko zmago opisala tudi vratarka Maja Vojnovič, ki je zbrala 13 obramb. "Ne dojemamo še, da smo res zmagale prvo tekmo na olimpijskih igrah, prvo v zgodovini ženskega rokometa pri nas. Tega ni moč opisati, vesele smo in zagotovo bo to še prišlo za nami. Po drugi strani pa moramo zdaj zbistriti glave in se pripraviti na Nemčijo," je poudarila vnovič zelo razpoložena slovenska vratarka.

Od začetka je slovenskim igralkam manjkalo predvsem nekaj zbranosti pri lahkih zaključkih. V pariški Areni 6 se je precej tresel okvir vrat, prišlo je nekaj črnih minut, a so tudi realizacijo v napadu Adžićeve varovanke v nadaljevanju popravile.