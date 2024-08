Slovenski odbojkarji prvi niz obračuna s Francozi začeli odlično

Pozdravljeni

In dobrodošli v Pariz. No, ne ravno, a vendar vsaj v duhu, če ne v telesu. Danes bomo spremljali zadnji skupinski dvoboj slovenskih odbojkarjev na olimpijskem turnirju v Parizu. Po zmagah na prvih dveh tekmah proti Kanadi in Srbiji, je zdaj na vrsti glavna jed, olimpijski prvaki in domačini Francozi.