Slovenci nadigrali Srbe in se uvrstili v četrtfinale

Slovenci boljši tudi v drugem nizu

V prvi polovici drugega niza smo spremljali zrcalno sliko prvega, večino časa so vodili srbski odbojkarji. Ko so Srbi prišli do 15. točke, so jih imeli Slovenci 12, z izjemno ekipno igro ter vrhunskimi servisi Alena Pajenka pa so Slovenci z delnim izidom 9:0 rezultat obrnili v svoj prid, na koncu pa niz dobili z izidom 25:19.