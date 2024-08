Slovenski odbojkarji že doma: Pustili smo srce na igrišču

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po ponedeljkovem porazu proti Poljakom v četrtfinalu olimpijskih iger sklenila nastope na olimpijskem turnirju. Čeprav so si naši odbojkarji želeli v domovino vrniti z medaljo okoli vratu, po dveh prespanih nočeh priznavajo, da so lahko že z uvrstitvijo na olimpijske igre in predstavami v Parizu zadovoljni.

"Seveda smo si želeli doseči veliko več, kot smo, toda že pred turnirjem sem rekel, da bom zadovoljen že, če bomo dal vse od sebe in pustili srce na igrišču. Tako da sem zadovoljen, ker smo to naredili, borili smo se do zadnje točke. Poljaki so bili boljši in treba jim je čestitati za uvrstitev v polfinale," je ob prihodu na ljubljansko letališče dejal kapetan reprezentance Tine Urnaut. "Sem pa zelo vesel za pot, ki smo jo opravili. Najprej že za to, da smo se uvrstili na olimpijske igre, saj je bila pot izjemno težka, in potem da smo tam, z izjemo zadnje tekme, odigrali res dobro ter pokazali zelo lepe predstave," se je na pretekle tekme ozrl Urnaut.

Žalosten, a kljub vsemu ponosen, je tudi Alen Pajenk."Še vseeno je prisotna žalost, želja po medalji oziroma vsaj polfinalu in borbi za medalje je bila ogromna. Vendar po dveh prespanih nočeh, vseeno ugotoviš, da priti na turnir, na katerem je dvanajst najboljših na svetu, mi pa med njimi, ni malo." 38-letnik se sicer še ni odločil, ali bo nadaljeval z igranjem za reprezentanco. "Bomo videli, še vseeno je vse težje po tem porazu. Vse bo odvisno, kdo bo nadaljeval, tako igralci kot za njimi strokovno osebje," je možnost reprezentančnega slovesa komentiral Pajenk. Je pa bila olimpijska izkušnja nekaj posebnega tudi za najmlajšega odbojkarja v slovenski izbrani vrsti in najmlajšega odbojkarja na olimpijskih igrah nasploh, 19-letnega Nika Mujanovića. "Že ko so mi povedali, da bom šel na olimpijske igre, sem bil zelo presenečen in čustven. Res sem vesel, da sem imel priložnost to doživeti in da sem lahko del te reprezentance. Ta izkušnja mi ogromno pomenil, veliko sem se naučil," je dejal Mujanović.

