Slovenski rokometaši kljub sijajni zmagi trdno na tleh

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita znova Blaž Janc z 10 in Aleks Vlah z osmimi goli, medtem ko je vratar Klemen Ferlin v drugem polčasu, ko je igral, zbral kar devet obramb.

35-letni čuvaj mreže je v mešani coni skušal povzeti svoj sijajen polčas. "Iskreno sploh ne vem, kako sem vse obranil. Moramo pa vedeti, da so se soigralci v obrambi borili za vsako žogo. Ko to vratar vidi, da še kanček energije več od sebe. V napadu sta Blaž in Aleks vnovič naredila razliko. Tekmo smo imeli v svojih rokah in veseli me, da po domače rečeno nismo zaj...," je dejal po 47-odstotnem izkupičku obramb.

Klemen Ferlin FOTO: Profimedia icon-expand

Predstavo svojih varovancev je pohvalil tudi selektor Uroš Zorman. Vendar pa je do tekme, ki bi zadovoljila zahtevnega selektorja, še daleč: "Imamo še malo rezerv. Daleč od tega, da je bila to perfektna tekma." "Bodimo iskreni. Če povzamemo, v zadnjem obdobju obramba deluje fenomenalno na čelu z vratarji. Ti bi sicer lahko kdaj še ponudili kakšno stvar in tudi obramba si kdaj dovoli kaj narediti po svoje in izpade malo ..." je v mešani coni o možnostih za izboljšave razlagal 44-letni trener.

Uroš Zorman je pohvalil predstavo svojih varovancev. FOTO: Profimedia icon-expand

"V napadu se pa pozna manj napak, manj zgrešenih 'zicerjev'. Moramo vedeti, da nimamo strelcev z 10, 11 metrov. Mi imamo več ali manj same 'zicerje', teh s šestih metrov je okoli 80 odstotkov," je o drugačnem načinu igranja slovenske zasedbe dejal Zorman. "Obrnilo se nam je proti Španiji, ko smo veliko grešili in delali napake. Napad stopnjujemo in to se nam obrestuje. Tudi v napadu imamo še kakšno rezervo pri uigranosti, taktičnih zamislih. Časa spet nimamo, ampak fantom bi za to tekmo res rad še enkrat čestital. Tudi občinstvu, ki je pripravilo fenomenalno vzdušje," je dodal Zorman.

Statistika tekme Slovenija - Švedska FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kljub veličastni zmagi bo varovancem dejal, naj ostanejo z nogami na tleh: "Nobene evforije ni, tako kot proti Španiji nismo delali tragedije. Pred nami je še dolga pot, novi finale čez dva dni. Japonska je eksplozivna, hitra. Morali bomo dati vse od sebe, če bomo želeli računati na kar koli. Verjamem v to in bomo videli, kaj nam bo to prineslo." Misli sta po tekmi podala tudi eden od junakov v napadu Vlah in kapetan Jure Dolenec. Medtem ko je prvi izrazil zadovoljstvo, da so Švede v igri pustili brez prave ideje, je kapetan razlagal o specifičnosti olimpijskega turnirja. "Od začetka smo začutili to energijo, vedeli smo, kaj pričakovati od Švedov, predvsem to njihovo igro ena na ena. Po 10 minutah so ostali brez idej. Centralni blok je bil fantastičen, Lesjak dober v prvem polčasu, Ferlin v drugem neverjeten. Zasluženo smo slavili z večjo razliko, ki bi nam denimo v boju treh ekip lahko prinesla določeno prednost," je razmišljal Vlah.

Aleks Vlah FOTO: Anže Malovrh - STA icon-expand

Dolenec je bil ponosen, da je lahko na takšni tekmi opravljal vlogo kapetana. "Najlepše je v takih trenutkih. Je pa res, da je vloga kapetana bolj pomembna, ko gre slabo. Res sem vesel, saj rastemo iz tekme v tekmo, čeprav igramo na zelo podoben način. Le na vsaki tekmi naredimo manj napak in prejmemo manj lahkih zadetkov," je izpostavil Dolenec. Olimpijski turnir bo še dolg, opozarja: "To je res poseben turnir. Dosegli smo zmago proti Hrvaški, kar nam je dvignilo samozavest. Proti Španiji smo videli, da lahko, a smo takrat premagali sami sebe. Iz tekme v tekmo smo boljši in pomembno je, da še naprej verjamemo, da lahko premagamo vsakogar." Z nogami ostaja trdno na tleh kot vsi v reprezentanci: "Zavedati se moramo, da ni čas za evforijo. Turnir se začne v četrtfinalu. Sicer je treba tja še priti in za kaj takega doseči vsaj še eno zmago. Vse prej je nepomembno," je zaključil Dolenec.

Jure Dolenec FOTO: Profimedia icon-expand

Izbrana vrsta je po zaporednih zmagah nad Hrvati in Švedi vseeno napravila velik korak proti četrtfinalu, a pot do Lilla in izločilnih bojev bo še razburljiva in trnova. Do konca namreč Zormanove varovance čakata še petkova tekma proti Japonski in nedeljska proti Nemčiji. Po treh tekmah so Slovenija, Hrvaška, Španija in Nemčija zbrale po štiri, Švedska dve točki, Japonska pa je brez njih.