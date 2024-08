Slovenski zastavonoši bosta Garnbretova in Vodišek

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ti si zastavonoša? Ne, jaz sem zastavonoša," je Vodišek v smehu dejal Garnbretovi v videu, ki so ga pri OKS objavili na Instagramu.

Mednarodni olimpijski komite je pred olimpijskimi igrami v Tokiu odločil, da mora vsaka država imeti dve zastavonoši, moškega in žensko, to pravilo pa je obveljalo tudi v Parizu. Na otvoritveni slovesnosti sta zastavo Slovenije nosila rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

24-letni Vodišek je v videu ocenil, da ju je z Janjo zasluženo doletela čast, da bosta na sklepni slovesnosti nosila slovensko zastavo. Da je čast nositi zastavo, se je strinjala tudi 25-letna Korošica, ki je spomnila, da jo je ta čast doletela že pred tremi leti v Tokiu.