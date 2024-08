Sodniki 'pomagali' Američanom, da strejo neverjetne Srbe. Drugi finalist Francija

Francija bo četrtič igrala v finalu in se potegovala za prvo zlato olimpijsko medaljo, ZDA pa bodo skušale zmagati petič zapored in osvojiti sedemnajsto zlato medaljo.

Za Srbijo, ki je bila v vodstvu 35 minut in 12 sekund (ZDA le 3:25) in je dobila skok s 34:33 (Američani so imeli le 4 skoke v napadu), je Bogdan Bogdanović dosegel 20 točk, 17 jih je zbral Nikola Jokić (11 podaj), 15 pa Aleksa Avramović. Srbija je do zadnje četrtine trojke metala 15:31, v zadnjih desetih minutah pa je zgrešila vseh osem poskusov. Američani so zadeli 16 trojk iz 32 metov.

Srbija se bo v soboto ob 11. uri proti Nemčiji potegovala za drugo medaljo na OI, potem ko je bila v Rio de Janeiru druga. Francija in Nemčija sta se srečali drugič na teh olimpijskih igrah. V predtekmovanju so slavili aktualni svetovni prvaki s 85:71, danes pa so bili boljši gostitelji, ki bodo drugič zapored igrali v finalu OI oz. četrtič v zgodovini.