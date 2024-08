Španci po evropskem še do olimpijskega naslova v nogometu

Tekmo so bolje začeli Francozi, ki so v 11. minuti povedli, mrežo je zatresel Enzo Millot. Španski vratar Arnau Tenas se ob njegovem strelu ni proslavil, žoga mu je spolzela v mrežo za 1:0. Španci pa so silovito odgovorili s tremi zadetki. Francosko mrežo je v 18. minuti načel Fermin Lopez, ki je bil nato natančen še v 25. minuti, za vodstvo s 3:1 pa je v 28. minuti iz prostega strela poskrbel Alejandro Baena.

Francozi so imeli v sodniškem dodatku prvega polčasa lepo priložnost za zmanjšanje zaostanka, vendar se je po strelu z glavo Jean-Philippeja Matete izkazal španski vratar. Izbranci Thierryja Henryja so se v tem dodatku znova prebudili, nanizali še nekaj obetavnih akcij, a spremembe izida ni bilo.

Galski petelini pa so bili v drugem polčasu konkretnejši. V 79. minuti je za znižanje zaostanka zadel Maghnes Akliouche in Francozom vlil upanje na podaljšek. Ko je že kazalo, da se lahko Španci veselijo zmage, pa je v sodnikovem dodatku po ogledu videoposnetka sodnik Francozom dodelil enajstmetrovko. Mateta jo je zanesljivo izvedel in v tretji minuti sodnikovega podaljška je bil izid izenačen na 3:3.

Razburjenj še ni bilo konec, saj so Španci v šesti minuti dodatka zadeli še prečko, Francozi pa tudi še pritisnili in zapravili še dve akciji.

V podaljšku pa so vajeti znova prevzeli Španci. V 100. minuti je bil sam pred vrati Sergio Camello in žogo spodkopal čez vratarja za 4:3. Isti igralec je na 5:3 povišal ob koncu podaljška, ko ga je v "ogenj" poslal vratar z natančnim metom iz svojega kazenskega prostora.

To je bil finale olimpijskih iger, v katerem je padlo največ golov.

Španci, olimpijski prvaki leta 1992, trikrat pa so bili srebrni, in sicer 1920 v Antwerpnu, 2000 v Sydneyju in pred tremi leti v Tokiu, so po 32 letih znova osvojili olimpijsko zlato v boju s Francozi, ki so bili olimpijski prvaki leta 1984.

Bron si je z zmago s 6:0 nad Egiptom v četrtkovem malem finalu priboril Maroko.