Španski nogometaši po dveh zmagah že v četrtfinalu

Španijo je v vodstvo v 24. minuti povedel Fermin Lopez. Čeprav so Španci prevladovali na igrišču, so debitanti na igrah v 38. minuti presenetljivo izenačili, potem ko je po podaji s kota z glavo zadel Angel Montes de Oca. V podaljšku prvega polčasa je Dominikanska republika ostala z desetimi igralci, potem ko je rdeči karton zaradi prekrška nad Paujem Cubarsijem prejel Edison Azcona.

Za Španijo sta v drugem polčasu zadela še Alex Baena v 55. minuti in Miguel Gutierrez v 70. minuti, ko je štiri minute po vstopu v igro postavil končni izid.

V drugem obračunu skupine je Egipt z 1:0 premagal Uzbekistan. Edini gol na tekmi je v 11. minuti zadel Ahmed Koka.

Dvakratna olimpijska zmagovalka Argentina je po kaosu v prvem krogu, ki so ga zakrivili maroški navijači, izgubila z 1:2 proti Maroku, danes pa je na svoji drugi tekmi v skupini B premagala Irak. Za južnoameriško ekipo so zadeli Thiago Almada, Luciano Gondou in Ezequiel Fernandez, medtem ko je za Irak zadel Aymen Hussein.

Na drugi tekmi v skupini je Ihor Krasnopir Ukrajini v izdihljajih tekme v 98. minuti prinesel zmago z igralcem manj z 2:1 proti Maroku, tako da imajo vse štiri ekipe v skupini tri točke.