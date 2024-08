Španski rokometaši po podaljšku v polfinale

Ob koncu prvega polčasa, ki ni prinesel veliko zadetkov, so si Egipčani priigrali štiri gole naskoka. Španci so v drugem polčasu lovili rokometaše iz dežele faraonov in izenačili tik pred koncem ter izsilili podaljšek. V izenačenem podaljšku so nato dvakratni svetovni prvaki Španci slabe pol minute pred koncem po sedemmetrovki Aleixa Gomeza povedli z golom prednosti. Egipčani so imeli napad za izenačenje, a je Špance z obrambo rešil vratar Gonzalo Perez de Vargas.

Gomez je bil z devetimi goli tudi najboljši španski strelec, šest golov je dodal Ian Tarrafeta. Pri Egiptu je osem golov dosegel Yehia Eldera, šest pa Seif Eldera.