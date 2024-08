Srbi zacelili ameriške rane in za bron ugnali Nemce

Košarkarji Srbije so dobitniki bronaste medalje na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so s 93:83 v ponovitvi finala lanskega svetovnega prvenstva ugnali Nemce. Nikola Jokić je zablestel s trojnim dvojčkom (19 točk, 12 skokov in 11 podaj). Prav tako 19 točk je dosegel še Vasilije Micić.