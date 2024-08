Razposajeni Srbi zaznamovali podelitev in navdušili javnost

Za srbskimi košarkarji so izjemne olimpijske igre v Parizu. Bronaste Srbe je ugnala le zvezdniška zasedba ZDA, kar so reprezentanti Srbije proslavili v velikem slogu, ob tem pa se jim je na podelitvi pripetilo nekaj prigod, ki so navdušile javnost na družbenih omrežjih.

Srbi so pod vodstvom Svetislava Pešića odigrali sijajen turnir, v ameriškem taboru so jih celo označili za najboljšo ekipo. Na koncu so po zmagi nad Nemci osvojili bronasto medaljo, ki pa so jo še kako znali proslaviti.

Po obračunu za tretje mesto so imeli dovolj časa, da proslavijo svoj uspeh, saj je bila tekma z Nemčijo že v dopoldanskih urah, podelitev medalj pa šele pozno zvečer, po finalu. Po napornem turnirju, izjemnem polfinalnem obračunu z Američani in zanesljivo zmago v tekmi za bron je tako napočil čas za slavje ter zasluženo sprostitev. Vzdušje je bilo v enem izmed lokalov v središču Pariza veselo ves dan, s srbsko glasbo in pijačo, vse do podelitve medalj okoli polnoči.

Prvi zvezdnik Srbije Nikola Jokić je bil eden izmed najbolj veselih. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, kjer Jokić objema pevca in na ves glas simbolično poje znameniti hit Bobana Zdravkovića – "Prokleta je Amerika" (Prekleta Amerika in zlato, ki sije).

Tudi na zmagovalnem odru so Srbi poskrbeli za pravo atrakcijo Kamere, ki so na večerni podelitvi medalj v dvorani Bercy nenehno spremljale fantastičnega košarkarja iz Somborja, so ujele zabaven trenutek na zmagovalnem odru. V nekem trenutku ga je soigralec Dejan Davidovac močno objel in stresel, zaradi česar je razposajeni Jokić skoraj izgubil ravnotežje. Ta scena je hitro postala priljubljena na družbenih omrežjih.

Prvi mož FIBA-e, šejk Saud Ali Al Tani, je podeljeval nagrade srbskim košarkarjem. Ko je šejk pristopil do kapetana Bogdana Bogdanovića, ta ni takoj reagiral, saj je v prvi vrsti opazil slavnega francoskega igralca Omarja Syja. Bogdanović, očitno velik oboževalec glavnega igralca priljubljene serije Lupin, je bil navdušen nad srečanjem in mu je ves čas z velikim veseljem kazal, da je zanj številka ena. V nekem trenutku ga je Vanja Marinković opomnil in pokazal, da šejk čaka, da mu čestita ter podeli nagrado.

Tudi Aleksa Avramović je imel zanimivo srečanje s šejkom, ki se mu je za čestitke zahvalil z besedami: "Najlepša hvala, moj prijatelj."

Z medaljo okoli vratu sta Avramović in Bogdanović odšla do prve vrste tribune, kjer so bili nekdanji košarkar Tony Parker, nekdanji nogometaš Thierry Henry, filmski igralec Omar Sy in judoist Teddy Riner, ki sta jih 'razposajeno' pozdravila.

Tony Parker, Thierry Henry, Omar Sy in Teddy Riner.