Srbski košarkarji po velikem preobratu in podaljšku v polfinale

Drugi četrtfinale med Srbijo, ki je zadnjo olimpijsko kolajno osvojila leta 2016, ko je bila srebrna, in Avstralijo, ki je na teh olimpijskih igrah branila bron s prejšnjih iger v Tokiu, ko je v malem finalu ugnala Slovenijo, je dobila srbska vrsta po izjemnem preobratu.

Avstralci so izvrstno začeli in prvo četrtino dobili za 14 točk, v drugi so vodili že za 24 točk, nato pa se je začel mrk, ki so ga Srbi izkoristili ter tekmece ujeli in prehiteli sredi tretje četrtine. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, Srbija je imela pri 81:80 na voljo dva prosta meta, a je Vasilije Micić prvega zgrešil, drugega zadel, Avstralcem pa je nato ostalo za napad 9,8 sekunde. Patty Mills je čez Nikolo Jokića zadel za izenačenje in izsilil podaljšek. V tem je glavno vlogo odigral Jokić na obeh straneh igrišča, zadnji točki pa je 13 sekund pred koncem s prostih metov dosegel Bogdan Bogdanović.

Omenjeni trije srbski košarkarji so bili tudi najboljši v svoji ekipi. Jokić je tekmo končal z 21 točkami, 14 skoki in osmimi podajami, Bogdanović je dodal 17 točk, šest podaj in pet skokov, Micić pa 14 točk in šest podaj. Pri Avstraliji je bil strelsko najbolj razpoložen veteran Mills s 26 točkami, eno manj pa je dodal Josh Giddey.