V vaterpolskem finalu se bodo Srbi pomerili s Hrvati

Srbija, ki lovi tretje zaporedno zlato na OI po zmagah v Tokiu pred tremi leti in Riu 2016, je razliko naredila v drugi in zadnji četrtini, ki ju je dobila za dva gola, preostali dve sta se končali z neodločenim izidom.

Bolj tesno je bilo v večernem drugem polfinalu. Hrvati so po drugi in tretji četrtini vodili za dva gola, a so se v zadnji Madžari še približali na gol zaostanka. A njihov zadetek za 8:9 je bil tudi zadnji na tekmi, tako da je Hrvaška prišla do tekme za zlato.

Za Hrvaško je medalja četrta na OI, bila je že srebrna v Atlanti 1996, zlata v Londonu 2012 in srebrna v Riu de Janeiru 2016.

Najboljši strelec je bil Loren Fatović s petimi goli.

Veliki finale med balkanskima sosedama bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri, pred tem bosta ob 10.35 za bron igrali ZDA in Madžarska.