Stadion zaradi nevihte izpraznili, LeBron James na tribunah užival

Ameriški košarkar in superzvezdnik LeBron James je v četrtek zvečer zaradi nevihte, ki je zajela Pariz, z družino skoraj popolnoma sam užival na prizorišču odbojke na mivki pod Eifflovim stolpom. Da gre za dragocene redke trenutke, se najverjetneje zaveda tudi košarkar sam, ki je ob kozarčku vina sproščeno navijal za ameriško ekipo. Pristojni so jim seveda ponudili zavetje in vse tisto, kar je potrebno za dobro voljo.

Tekma je bila v enem trenutku prekinjena, imetnikom vstopnic pa je bilo naročeno, naj zapustijo prizorišče. "Dame in gospodje, to je pomembno varnostno obvestilo, zaradi slabega vremena morate zapustiti prizorišče," so sporočili preko zvočnikov. Igra je bila prekinjena za več kot eno uro, saj so vsi nestrpno čakali, da se vremenske razmere izboljšajo in da bo mivka ponovno primerna za nadaljevanje.

Preostanek obračuna je bil nato odigran za zaprtimi vrati, na stadionu so poleg košarkarja ostali še vsi zaposleni in tisti, ki sodelujejo pri organizaciji. 39-letnik je spremljal ameriški par Taryn Kloth in Kristen Nuss, ki sta dosegli zmago nad ekipo Kitajske z rezultatom 2:1. Najverjetneje je k zmagi veliko pripomogla tudi spodbuda. Košarkar in njegova žena sta se namrač izkazala za odlično spodbudo, bila sta precej glasna in dobre volje. Vse tisto, kar premorejo dobri navijači.