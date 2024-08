Telovadka bo morala vrniti medaljo, Američani pa sporočajo: Ne damo je!

"Ameriška gimnastika je bila s strani Cas v ponedeljek obveščena, da njihova pravila ne dovoljujejo ponovne preučitve arbitražne razsodbe, tudi če so bili predloženi prepričljivi novi dokazi, " so zapisali v izjavi, ki so jo poslali iz ameriške gimnastike.

"Trdno smo prepričani, da je Jordan upravičeno osvojila bronasto medaljo in da je prišlo do kritičnih napak tako v prvem ocenjevanju Mednarodne gimnastične zveze (Fig) kot kasnejšem pritožbenem postopku Casa, ki jih je treba popraviti."

Pri ameriški gimnastični zvezi bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki jih imajo na voljo, saj so prepričani, da je bila njihova telovadka oškodovana. "Zelo smo razočarani nad sporočilom Casa in bomo še naprej sledili vsem možnim potem in pritožbenim postopkom, vključno s švicarskim zveznim sodiščem, da zagotovimo pravično točkovanje, uvrstitev in podelitev medalje za Jordan Chiles," so zapisali pri ameriški gimnastični zvezi.