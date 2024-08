Terčeljeva napredovala v osmino finala, Hočevar v repasaž

Eva Terčelj je imela že v petkovih kvalifikacijah z 12. časom najboljši dosežek med Slovenci. Danes se je v skupini borila z najhitrejšo iz kvalifikacij, domačinko Camille Prigent, in Čehinjo Terezo Fišerovo. Osvojila je drugo mesto za Francozinjo, kar je bilo dovolj za neposredno uvrstitev v osmino finala.

To so si zagotovile prvo- in drugouvrščene iz vseh 11 skupin; še 10 mest pa bodo zasedle prve in druge iz petih voženj repasaža, ki se bodo začele ob 18.05.