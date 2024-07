Terčeljeva sedma med kajakašicami, zlato Avstralki Foxovi

32-letna Ljubljančanka, ki je v kvalifikacijah imela 11., v polfinalu pa 10. čas, je finale sicer začela odločno, a jo je pred osmimi vratci odneslo predaleč, tako da je izgubila kar nekaj sekund. To pa se je izkazalo za usodno v boju za odličja. Terčeljeva je na koncu za kolajno zaostala nekaj manj kot tri sekunde, s sedmim mestom pa vendarle poskrbela za najboljšo olimpijsko uvrstitev slovenskih kajakašic, saj je izboljšala deveto mesto Urše Kragelj iz Ria de Janeira 2016.

"Škoda napake v zgornjem delu. Stala me je veliko časa in energije. V glavi se mi je zdelo, da sem tam ogromno izgubila. Ni mi uspelo ujeti prvega vala, tako da sem proti toku veslala z drugim valom. Nisem se najbolje znašla, ampak tak je šport. Ko potegnem črto, moram biti zadovoljna s prikazanim," je Terčeljeva, 13. na OI v Londonu in 24. na OI v Tokiu, povedala za TV Slovenija.

V boju za vrh je prva favoritinja Foxova po neprepričljivem polfinalu finale odveslala dokaj suvereno ter prišla do svoje četrte kajakaške olimpijske kolajne in skupno pete. Pred tem je imela 30-letna Avstralka srebro iz 2012 ter brona iz 2016 in 2020, ob tem pa je bila še zlata v kanuju 2020.