Thomas Bach: Ni dvoma o tem, da sta boksarki ženski

Alžirka Helifova, ki se bori v kategoriji do 66 kilogramov, in Tajvanka Lin Ju-ting, ki nastopa v kategoriji do 57 kg, sta boksarki, ki ju je zveza Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da nista opravili preizkusa spola. Dokazov o tem sicer boksarska zveza Iba nikoli ni predložila.

Ni presenečenje, da je zveza Iba kritizirala Mok v razpravi o spolih okoli boksark Iman Helif iz Alžirije in Lin Ju-Ting s Tajvana. Zveza Iba je v izjavi zapisala, da je zaskrbljena zaradi nedosledne uporabe kriterijev za udeležbo in dvomi o pravičnosti tekmovanja in varnosti športnic.

Prvi mož Moka je dodal, da Iba vodi gonjo proti obema športnicama. "Z ruske strani in zlasti mednarodne zveze, ki je suspendirana, lahko spremljamo kampanjo klevetanja in blatenja Francije, olimpijskih iger in Moka. V zvezi s tem so podali številne komentarje, ki jih ne želim ponavljati."

Predsednik Ibe Kremljov, ruski poslovnež, je na družbenih omrežjih večkrat objavljal hujskaške komentarje proti Bachu in Moku zaradi odločitve, da obema boksarkama dovolijo nastopiti na igrah.

"Vse bi prosil, naj spoštujejo ti ženski, naj jih spoštujejo tako kot ženski in kot človeški bitji," je dejal Bach. "Ko govorite o človekovih pravicah, je pravica vsake ženske, da sodeluje na ženskem tekmovanju."

Bach je dodal, da želi Mok obdržati boks na OI glede na družbeno vlogo, ki jo ima šport, zlasti za revnejše sloje družbe, vendar je treba ustanoviti novo globalno športno zvezo.

"Boks je eden najbolj globalnih športov, šport z zelo visokimi družbenimi vrednotami. V vsaki državi veliko boksarjev prihaja iz deprivilegiranih delov družbe in boks jim ponuja veliko priložnosti ne le v ringu, temveč tudi zunaj njega," je dejal predsednik Moka.

"Ravno zato je to, kar se dogaja z Iman na družbenih omrežjih, še toliko bolj žalostno. Ker je zelo jasno povedala, da se zavzema za pravice žensk v svoji državi, boks pa ji daje priložnost, da se izrazi, in ji daje samozavest, da to tudi stori," je sklenil Bach.

Boksarska zveza Slovenije se ne strinja z odločitvijo

Iz Boksarske zveze Slovenije pa so sporočili oster odziv in nestrinjanje z nastopom obeh boksark. Kot so zapisali, z ogorčenjem spremljajo dogajanje v ženskem boksu. Prepričani so, da sta Iman Helif in Lin Ju-Ting izrabili svojo biološko pogojeno premoč. To so označili za nepravično in nesprejemljivo ter povedali, da odločno protestirajo proti takšnemu početju MOK-a. "Z rahljanjem pravil in izgovori, da za dovoljenje za boksanje zadostujejo podatki iz potnih listov, Mednarodni olimpijski komite s predsednikom Bachom na čelu prevzema moralno in dejansko odgovornost za morebitne hude posledice za zdravje in za življenje boksark, ki so izpostavljene bistveni fizični premoči obeh tekmovalk/tekmovalcev iz Alžirije in Tajske," so prepričani.