Tiršek sproščeno čaka drugi nastop na igrah v Parizu

Gorazd Tiršek je v petek izpolnil sanje in z največjim uspehom kronal dolgo in uspešno kariero. Osvojil je prvo zlato medaljo, ki se bo v zbirki pridružila še trem srebrnim in eni bronasti.

Do letošnjih iger je bil trikrat srebrn v disciplini, v kateri je tokrat osvojil zlato, v Londonu 2012, Riu 2016 in Tokiu pred tremi leti. Na Japonskem pa je dobil še bron v disciplini zračna puška leže v kategoriji R5.

Prav ta disciplina je na vrsti danes. Strelci v osrednjem francoskem središču v Chauteraouxu se mirno in oddaljeni od vrveža v Parizu pripravljajo na nove tekme. Tiršek je že ob prejemu medalje dejal, da kakšnega posebnega slavja ne bo, saj ga čakata še dve tekmi.

Kvalifikacije se bodo začele ob 11.30, finale najboljše osmerice bo na vrsti ob 15. uri.

Danes zvečer pa nastop na igrah na stadionu Stade de France čaka še atleta Henrika Planka v metu diska.