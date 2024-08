Tonček Štern: Lahko rečem, da smo se maščevali za pretekla leta

"Ja, uživali smo nenormalno. Vedeli smo, da smo že uvrščeni v četrtfinale, ampak smo kljub temu želeli zmagati. Dali smo zares vse od sebe in to tukaj pred njihovo publiko. Bilo je kot nekakšno maščevanje iz preteklih let. Bilo je zares fenomenalno. Tekma seveda ni bila lahka, ampak mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali," pove Tonček Štern , ki v slovenskem dresu naravnost blesti. In nič drugače ni bilo niti na petkovi tekmi proti Francozom.

V slovenskem taboru so si enotni, zaslužena zmaga, ki pa je nekoliko razjezila polno dvorano predvsem francoskih navijačev: "Ja, to je normalno, mislim, da bi bilo tudi v Sloveniji nekaj podobnega. Vsaka država bi se tako odzvala. Mislim, da je bila ena zelo dobra tekma na zelo visokem nivoju. Sicer smo imeli kar nekaj padcev in vzponov med igro, padla nam je nekoliko energija in mislim, da si tega v naslednji tekmi ne smemo privoščiti, ker bo šlo na vse ali nič," še doda.

"Zavedamo se svoje kakovosti, vemo, da lahko pridemo visoko, toda kot poudarjamo že od samega začetka, vedno gremo tekmo po tekmo. Ta olimpijski turnir je zares specifičen, tukaj so same najboljše ekipe. Vsak da v danem trenutku svoj maksimum. Premagati olimpijske prvake doma pred tako bučno publiko, ja, še ena odlična tekma za nas. Še posebej pa sem vesel, da smo odreagirali dobro tudi takrat, ko so nas spravili v težave. V petem nizu pa smo potem pokazali karakter, nismo popustili in seveda vrhunska popotnica za v četrtfinale," pa je komentiral podajalec Grega Ropret.

"Zares sem vesel za to izkušnjo tukaj na olimpijskih igrah, da smo si jo uspeli priboriti. Zdaj pa se dejansko za nas začenja čisto zares. Tekma na izpadanje, četrtfinale, jaz mislim, no, vsaj zame bo to zagotovo najpomembnejša tekma prvenstva. Če uspeš to zmagati, si praktično že v borbi za medalje. In po to smo dejansko prišli. Razpored je tudi nam v prid, imamo dva dni prosto, da se lahko malo spočijemo in dobro pripravimo na tekmo. In nato četrtfinale, s komer koli že bo, na polno," še zaključi Ropret.